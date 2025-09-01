Россиянка рассказала, что 17 лет подвергалась избиениям и психологическому насилию со стороны мужа

Россиянка Анастасия (имя изменено — прим. «Страсти») рассказала, что на протяжении многих лет жила с мужчиной, который избивал ее и подвергал психологическому насилию. Ей удалось сбежать от него только недавно, и сейчас она находится в кризисном центре, откуда пытается добиться развода. Подробности узнал портал «Страсти».

Анастасия рассказала, что впервые столкнулась с гневом супруга, когда забеременела первым ребенком. Супруг вышел из себя, узнав, что его планы рушатся из-за будущего малыша.

«Он несколько раз ударил меня кулаком по лицу, разбил губу, скулы и оставил синяк под глазом. Сказать, что я была в шоке — ничего не сказать», — поделилась женщина.

После этого Анастасия сбежала к брату, но вскоре вернулась к мужу ради будущего ребенка. По словам россиянки, первое время супруг вел себя нормально, не поднимал на нее руку, но после родов насилие возобновилось. Женщина подчеркнула, что конфликты случались даже по небольшим поводам. Но она продолжала оставаться с мужчиной, так как верила — так во всех семьях.

Анастасия отметила, что особенно агрессивным ее муж стал во время третьей беременности. На девятом месяце он ударил ее в живот.

«В три часа ночи муж, будучи пьяным, постучал в спальню, где спали я и наши дети. Я вышла, чтобы он никого не разбудил. Муж схватил меня за горло, начал орать, оскорблять, а затем и избивать. Я была на девятом месяце. Сначала ударил по голове, по лицу, а потом врезал кулаком в живот со словами: „Ты же все равно его не хотела“. В какой-то момент я вырвалась, побежала на улицу, но едва успела выбежать за калитку, он настиг меня сзади, схватил за волосы и со всего размаху швырнул на землю, стал избивать. Я сделала рывок и побежала обратно в дом, замкнулась, прибежала в спальню детей и начала звонить в полицию, скорую, родственникам, соседям. В этот момент он выбил стекло, влез в дом и продолжил избиение. В какой-то момент я начала кричать нашему шестилетнему сыну, чтобы спас меня. Он подскочил и встал между нами, ему тоже прилетело от папы, и тогда он отвлекся, извиняясь за удар. А я воспользовалась моментом и снова побежала из дома босиком в одном халате. За мной побежала и дочка наша трехлетняя. Наше счастье, что мы добежали до соседей, и они нас впустили», — заявила собеседница сайта «Страсти».

После этого, по словам Анастасии, ее мужа задержали, но вскоре отпустили. Она забрала заявление из полиции под давлением родственников и друзей мужчины. Родив, она какое-то время не жила с супругом, но затем он вновь стал участвовать в ее жизни.

Необходимость побега Анастасия осознала после очередного инцидента. Тогда, как она утверждает, муж сел за руль в нетрезвом состоянии и пообещал убить их обоих.

«Когда муж уехал далеко за город, я сделала решающий шаг: собрала наших троих детей и уехала в другой регион. Меня с детьми приняли в кризисном центре для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Благо, что такие центры есть, хоть их и критически мало. Очень жаль, что до сих пор так и не приняли закон о домашнем насилии, который бы действительно защищал тех, кто в этом сильно нуждается. Ведь моя история лишь одна из тысяч. И как много женщин и детей становятся заложниками домашних тиранов и системы. Многие не решаются уйти, потому что их останавливают два очень существенных фактора: фактическая безнаказанность абьюзера и отсутствие возможности укрыться, спрятаться от него», — поделилась Анастасия.

