«Первый раз он ударил, когда я была беременна»: россиянка рассказала, как сбежала от мужа-тирана

Россиянка по имени Анастасия (имя изменено — прим. «Страсти») на протяжении нескольких лет подвергалась физическому и психологическому насилию со стороны мужа. По словам женщины, супруг избивал ее, унижал, лишал общения с друзьями и изводил. Как она утверждает, не останавливала его даже ее беременность. Женщина вспоминает, он бил ее и на девятом месяце, и причины могли быть разные: не так посмотрела, не то сделала или же он сам придумал мотив. Неоднократно Анастасия пыталась разорвать эти отношения и спасти детей, но получилось у нее только с пятой попытки, когда она обратилась в кризисный центр для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Сайт «Страсти» пообщался с россиянкой и узнал подробности ее истории.

По словам Анастасии, все началось 17 лет назад. Ей было 22 года, когда она встретила 35-летнего Евгения (имя изменено — прим. «Страсти»). Это была любовь с первого взгляда. «Казалось, вот он — мой принц идеальный! Настоящий брутал и альфа-самец», — так женщина описала своего мужа при первой встрече.

Роман развивался стремительно. Но Анастасия призналась, что сразу столкнулась со сложным характером возлюбленного. Из-за него она часто плакала, но не хотела расставаться, так как сильно любила. Она поделилась, что тогда еще не понимала, что он ее «ломал». «Он навязывал мне мысль, что в отношениях ему можно все, а мне — только с его дозволения», — пояснила женщина.

Анастасия рассказала, что психологическое насилие продолжалось шесть лет и потом перешло в физическое. Но она этого не понимала и принимала мужа, каким есть. Вместе они планировали ребенка, так как Евгений говорил, что хотел большую семью. Однако стоило женщине узнать о беременности, как она впервые столкнулась с его гневом.

«Первый раз он ударил, когда я была беременна нашим первым долгожданным ребенком. Казалось, радость-то какая! Я плакала от счастья, увидев две полоски. Выхожу из поликлиники, сажусь в машину, рассказываю мужу. И происходит скандал из-за того, что планы ехать на лыжи рушатся. Он несколько раз ударил меня кулаком по лицу, разбил губу, скулы и оставил синяк под глазом. Сказать, что я была в шоке — ничего не сказать», — поделилась Анастасия.