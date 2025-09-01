«Первый раз он ударил, когда я была беременна»: россиянка рассказала, как сбежала от мужа-тирана
© Freepik
Россиянка по имени Анастасия (имя изменено — прим. «Страсти») на протяжении нескольких лет подвергалась физическому и психологическому насилию со стороны мужа. По словам женщины, супруг избивал ее, унижал, лишал общения с друзьями и изводил. Как она утверждает, не останавливала его даже ее беременность. Женщина вспоминает, он бил ее и на девятом месяце, и причины могли быть разные: не так посмотрела, не то сделала или же он сам придумал мотив. Неоднократно Анастасия пыталась разорвать эти отношения и спасти детей, но получилось у нее только с пятой попытки, когда она обратилась в кризисный центр для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Сайт «Страсти» пообщался с россиянкой и узнал подробности ее истории.
По словам Анастасии, все началось 17 лет назад. Ей было 22 года, когда она встретила 35-летнего Евгения (имя изменено — прим. «Страсти»). Это была любовь с первого взгляда. «Казалось, вот он — мой принц идеальный! Настоящий брутал и альфа-самец», — так женщина описала своего мужа при первой встрече.
Роман развивался стремительно. Но Анастасия призналась, что сразу столкнулась со сложным характером возлюбленного. Из-за него она часто плакала, но не хотела расставаться, так как сильно любила. Она поделилась, что тогда еще не понимала, что он ее «ломал». «Он навязывал мне мысль, что в отношениях ему можно все, а мне — только с его дозволения», — пояснила женщина.
Анастасия рассказала, что психологическое насилие продолжалось шесть лет и потом перешло в физическое. Но она этого не понимала и принимала мужа, каким есть. Вместе они планировали ребенка, так как Евгений говорил, что хотел большую семью. Однако стоило женщине узнать о беременности, как она впервые столкнулась с его гневом.
«Первый раз он ударил, когда я была беременна нашим первым долгожданным ребенком. Казалось, радость-то какая! Я плакала от счастья, увидев две полоски. Выхожу из поликлиники, сажусь в машину, рассказываю мужу. И происходит скандал из-за того, что планы ехать на лыжи рушатся. Он несколько раз ударил меня кулаком по лицу, разбил губу, скулы и оставил синяк под глазом. Сказать, что я была в шоке — ничего не сказать», — поделилась Анастасия.
После первого избиения женщина сбежала к родному брату, но, по ее словам, не смогла у него остаться. Ей было страшно, так как к тому моменту у нее не было ничего — ни работы, ни денег. Ради будущего ребенка она простила мужа и вернулась к нему. Анастасия призналась — после этого действительно наступило затишье, но ненадолго. После родов насилие возобновилось.
«Почувствовав мою уязвимость и беззащитность, он стал периодически бить меня при любом конфликте. Например, причиной одного из таких эпизодов стал пустяшный спор о героях фильма. Мне прилетел удар по лицу, потом по голове несколько раз, от чего я упала, и он стал бить меня ногами. От очередного удара по голове я потеряла сознание, придя в себя, поняла, что он меня насилует каким-то предметом и смеется, приговаривая: „Я знаю, ты притворяешься“», — рассказала собеседница «Страстей».
Анастасия призналась, что терпела, считая, что такое случается во всех семьях. К тому же у нее была финансовая зависимость от мужа, поэтому ей приходилось мириться с его поступками. Сама же женщина находилась в декрете и практически ни с кем не общалась, так как, по ее словам, Евгений рассорил ее с близкими.
Женщина подчеркнула — особенно агрессивным муж стал во время ее третьей беременности. Она не хотела рожать от него еще одного ребенка, но он ее вынудил. По признанию россиянки, на девятом месяце беременности он ударил ее в живот.
«В три часа ночи муж, будучи пьяным, постучал в спальню, где спали я и наши дети. Я вышла, чтобы он никого не разбудил. Муж схватил меня за горло, начал орать, оскорблять, а затем и избивать. Я была на девятом месяце. Сначала ударил по голове, по лицу, а потом врезал кулаком в живот со словами: „Ты же все равно его не хотела“. В какой-то момент я вырвалась, побежала на улицу, но едва успела выбежать за калитку, он настиг меня сзади, схватил за волосы и со всего размаху швырнул на землю, стал избивать. Я сделала рывок и побежала обратно в дом, замкнулась, прибежала в спальню детей и начала звонить в полицию, скорую, родственникам, соседям. В этот момент он выбил стекло, влез в дом и продолжил избиение. В какой-то момент я начала кричать нашему шестилетнему сыну, чтобы спас меня. Он подскочил и встал между нами, ему тоже прилетело от папы, и тогда он отвлекся, извиняясь за удар. А я воспользовалась моментом и снова побежала из дома босиком в одном халате. За мной побежала и дочка наша трехлетняя. Наше счастье, что мы добежали до соседей, и они нас впустили», — рассказала Анастасия.
На вызов к дому Анастасии и Евгения приехала полиция. Женщина уехала вместе с сотрудниками правоохранительных органов, а после ее пересади в карету скорой помощи. По словам россиянки, ее мужа задержали, но через полдня отпустили.
Через две недели после произошедшего Анастасия родила. Все это время, по ее словам, ей постоянно звонили и писали родственники мужа и его друзья, убеждая забрать заявление из полиции. Женщина отметила, что ей пришлось отказаться от претензий после появления на свет ребенка. «Я просто хотела, чтобы меня оставили в покое», — объяснила она свой поступок.
После этого Анастасия не возвращалась к мужу, но он продолжал участвовать в ее жизни — обеспечивал жильем, помогал в воспитании детей. Как описывает она, в какой-то день он пришел в очередной раз понянчиться и остался. Так они снова начали жить вместе. «Я даже решила, что мы можем быть счастливы. Наивная», — поделилась Анастасия.
Со слов россиянки, муж продолжал ее бить, но следил, чтобы следы не были заметны на лице. Из-за действий супруга у Анастасии были сотрясение головного мозга, отбитая почка, травма руки, из-за которой она перестала чувствовать несколько пальцев, травма ноги. Кроме того, женщина рассказала, что Евгений вырывал ей волосы и ногти.
Пострадавшая от рук мужа утверждает — почти всегда он бил ее в состоянии алкогольного опьянения. Также в последнее время стали всплывать факты его измен, что повергало Анастасию в шок и полное уныние. По признанию россиянки, спасала ее только работа — супруг позволил вести небольшой бизнес.
«На публике он был самым галантным кавалером и заботливым мужем. Но часто весь ужас происходил на глазах у детей. Кроме побоев, он начал меня душить, запугивать ружьем», — поделилась женщина.
Анастасия рассказала, что после очередного инцидента поняла необходимость не просто развода, а побега в неизвестном для него направлении. С ее слов, Евгений напился и агрессивно отреагировал на просьбу жены не садиться за руль в таком состоянии — плеснул в лицо пиво и начал избивать. Затем, как утверждает собеседница «Страстей», он начал гонять на машине, угрожая, что убьет их обоих. После этого Анастасия стала ждать подходящего момента, чтобы увезти детей от мужа. Но все усложнялось тотальным контролем каждого шага со стороны Евгения.
«Когда муж уехал далеко за город, я сделала решающий шаг: собрала наших троих детей и уехала в другой регион. Меня с детьми приняли в кризисном центре для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Благо, что такие центры есть, хоть их и критически мало. Очень жаль, что до сих пор так и не приняли закон о домашнем насилии, который бы действительно защищал тех, кто в этом сильно нуждается. Ведь моя история лишь одна из тысяч. И как много женщин и детей становятся заложниками домашних тиранов и системы. Многие не решаются уйти, потому что их останавливают два очень существенных фактора: фактическая безнаказанность абьюзера и отсутствие возможности укрыться, спрятаться от него», — заявила жертва домашнего насилия.
История Анастасии еще не закончена. Она уехала от супруга, увезла детей, нашла поддержку, но официально она все еще замужем. На данный момент только начался бракоразводный процесс. Россиянка призналась — за последние три года она четыре раза уходила от мужа, трижды подавала на развод. А возвращалась, потому что на нее оказывали психологическое давление. Однако теперь она готова довести дело до конца.
«Путь к свободе еще неблизкий, но он есть. Много раз я пыталась разорвать эти больные отношения. Но это оказалось намного сложнее, чем можно представить», — заключила Анастасия.
Портал «Страсти» пообщался с психологом Татьяной Губиной, работающей с жертвами домашнего насилия, и узнал, почему же женщинам тяжело уходить от мужчин, которые их избивают и унижают. Специалист отметила, что в отношениях жертвы и тирана есть зависимость. По ее словам, есть привычный шаблон — девушка не видела других отношений, поэтому у нее складывается неверное представление о том, как должно происходить общение в семье.
«Плюс неуверенность в себе, отсутствие опоры внутренней или какой-то внешней. Но я всегда говорю, что это в основном, конечно, уже определенная зависимость друг от друга и такой симбиоз. Поэтому не просто так эти люди вообще встречаются в жизни. Надо и с абьюзером работать, и с жертвой отдельно, потому что у них определенные установки психологические. Почему жертва уходит, потом опять возвращается? Потому что она получает какую-то выгоду, там ей лучше, в этих отношениях что-то ей дают. Это может быть восполнение каких-то внутренних, внешних ресурсов и так далее. Но конкретная ситуация уже разбирается индивидуально. Если мы все-таки говорим о том, что женщина ушла, стала зрелой, что-то поменялось в ее голове, может быть, опора появилась — действительно, она может проработать свои проблемы и идти дальше. Это здорово», — поделилась психолог.
Татьяна также рассказала, что часто жертвам домашнего насилия тяжело построить здоровые отношения после того, как они уходят от тиранов. Не исключено, что из-за знакомой модели поведения они вновь наткнутся на абьюзера. Поэтому важно перед новым романом справиться со всеми психологическими проблемами, оставленными от прошлого союза.
«Конечно, жертвам домашнего насилия тяжело вступать в здоровые отношения. Они не знают, что это такое. И только после терапии, работы с психологом, с психотерапевтом они смогут попытаться найти хорошего партнера. Но все равно есть страх, посттравматический стресс. Девушку приходится учить всему заново, и для этого нужна команда специалистов», — сообщила психолог.