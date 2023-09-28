Россияне назвали причины одиночества

Сайт «Страсти» узнал причины одиночества российских мужчин и женщин. Выяснилось, что главная из них – большой выбор.

Большинство опрошенных нами мужчин и женщин заявляли, что изобилие является серьезной проблемой в выборе партнера.

31-летний предприниматель и инвестор Александр Тычков рассказал: «Если быть откровенным, то моей основной проблемой при выборе «той самой» единственной является изобилие. Кто-то скажет, что это большой плюс, можно выбирать и анализировать, смотреть, кто подходит, а кто нет. Возможно. Но это сложность. На мой взгляд, все девушки индивидуально прекрасны, но важно встретить своего человека, с кем будет весело и интересно жить, а не просто красиво находиться рядом».

Программист Дмитрий Комаров считает, что из-за большого выбора «человек не может определиться и в конечном итоге либо неверно выбирает, либо устаёт от этого поиска». Он сказал: «Иллюзия выбора порождает бесконечный поиск, как минимум, или нежелание продолжать искать, как максимум».

35-летняя учитель придерживается того же мнения, что и мужчины. Она считает: «Современный мир предоставляет мужчине богатый выбор, но именно это часто и мешает ему встретить «единственную». В наше время у человека много возможностей знакомиться, общаться, встречаться. Действительно, современные технологии позволяют людям общаться друг с другом, находясь в другой точке мира, но при этом актуальной остаётся проблема, связанная с умением построить отношения с другим человеком, наполнить их содержанием».

Вторая причина одиночества россиян – пример из детства, в котором не было отца или матери.

44-летний слесарь-ремонтник сказал: «В наше время стало меньше свадеб, одинокие люди растят детей одни, если таковые есть, дети смотрят и растут с такой же нормой жизни: зачем мне кто-то, если я могу всё сам».

Этого мнения придерживаются и женщины. «Построению отношений нас никто не учил. Это не преподают в школах, институтах. Все начинается с родителей, с детства. За «макет» создания отношений берутся родители. Важно, как они относятся к друг другу, заботятся ли, проявляют ли тепло, внимание, любовь и т.д. Если это привито с детства, то и отношения выстраиваются теплые. Если нет, то со временем возникают трудности», - рассказала собеседница.

Третья причина одиночества – появление «сильных» женщин. С такими мужчинам некомфортно, и они выбирают вариант быть одному.

«Учитывая, что сейчас также процветают борьба за равноправие или феминизм, появилось много «сильных» женщин, рядом с которыми многим мужчинам просто некомфортно и не каждый справляется с этим чувством. Неприятно осознавать, что ты чем-то хуже девушки или меньше зарабатываешь. Это опять же приводит к тому, что мужчине проще жить с собой и радоваться тому, что у него есть, нежели выслушивать про то, чего нет, а надо!» - говорит Комаров.

Подробнее о том, почему в наше время сложно встретить «своего» человека, читайте в нашем материале.