Россиянам рассказали, какие налоговые вычеты можно получить в 2023 году
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Вычеты помогают существенно сэкономить на дорогостоящих услугах и покупках. Получить налоговый кэшбэк можно за лечение зубов, платную диспансеризацию, покупку или продажу квартиры и многое другое. Как именно можно закрыть необходимые потребности и при этом приумножить семейный бюджет? Разбираемся с налоговым консультантом Верой Андрейкиной.
Кому одобрят налоговый вычет
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) включен практически во все товары и услуги, в том числе в зарплату, медицину, досуг и обучение. Суть налогового вычета заключается в возврате части ранее уплаченного НДФЛ и снижении затраченной суммы.
«При этом, получить налоговый вычет могут только официально трудоустроенные граждане, которые являются резидентами РФ, проживают в стране более 183 дней в году и платят НДФЛ с каждого дохода», - поясняет эксперт.
Виды налоговых вычетов
Налоговые вычеты бывают пяти видов. Расскажем о каждом по порядку.
Под стандартными налоговыми вычетами подразумевают детские выплаты и финансовую поддержку людей с инвалидностью.
К социальным вычетам относятся: обучение, медицинские услуги, благотворительность, занятия фитнесом и другими видами спорта.
Инвестиционные налоговые вычеты можно получить с дохода от произведенных операций с ценными бумагами и ИИС.
Имущественные вычеты позволяют вернуть часть НДФЛ при покупке или продаже квартиры, дома или земельного участка.
На профессиональный вычет могут рассчитывать индивидуальные предприниматели, самозанятые и те, кто ведет частную практику.
Как получить самые популярные налоговые вычеты
Чаще всего россияне пользуются налоговыми вычетами на медицину. При этом, компенсировать затраты можно не только за свое оздоровление, но и за супруга, родителей, несовершеннолетних детей. Так, вернуть часть НДФЛ можно: за прием у врача в платной клинике, все сопутствующие анализы и обследования, включая лечение в стационаре и лекарства. Государство может возместить до 120 тыс. рублей либо же полностью возместить расходы на налог, если лечение окажется дорогостоящим. Чтобы получить компенсацию, достаточно будет сохранить все чеки об оплате расходов и подать их в налоговую инспекцию или работодателю.
Следом по популярности идет налоговый вычет на обучение. Например, за свое образование, а также родных братьев и сестер можно вернуть до 120 тысяч рублей в год. За обучение детей – 50 тысяч рублей. Чтобы получить компенсацию, потребуется предоставить подтверждение родства, документы о прохождении обучения, а также все необходимые чеки и справки.
Вера Андрейкина
Налоговый консультант, основательница школы PROналоги
Не менее востребованной категорией для получения компенсации с недавнего времени стал спорт. Если стоимость годового абонемента в фитнес-центр, секцию по боксу, плавания и т.д. не превышает 120 тысяч рублей в год, а спортивное учреждение одобрено Минспорта, вычет можно получить через налоговую или работодателя. Вернуть часть потраченного можно как за свое физическое развитие, так и за несовершеннолетних детей, заключила специалист.
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