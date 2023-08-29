Россиянам рассказали, какие налоговые вычеты можно получить в 2023 году

Вычеты помогают существенно сэкономить на дорогостоящих услугах и покупках. Получить налоговый кэшбэк можно за лечение зубов, платную диспансеризацию, покупку или продажу квартиры и многое другое. Как именно можно закрыть необходимые потребности и при этом приумножить семейный бюджет? Разбираемся с налоговым консультантом Верой Андрейкиной.

Кому одобрят налоговый вычет

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) включен практически во все товары и услуги, в том числе в зарплату, медицину, досуг и обучение. Суть налогового вычета заключается в возврате части ранее уплаченного НДФЛ и снижении затраченной суммы.

«При этом, получить налоговый вычет могут только официально трудоустроенные граждане, которые являются резидентами РФ, проживают в стране более 183 дней в году и платят НДФЛ с каждого дохода», - поясняет эксперт.

Виды налоговых вычетов

Налоговые вычеты бывают пяти видов. Расскажем о каждом по порядку.

Под стандартными налоговыми вычетами подразумевают детские выплаты и финансовую поддержку людей с инвалидностью. К социальным вычетам относятся: обучение, медицинские услуги, благотворительность, занятия фитнесом и другими видами спорта. Инвестиционные налоговые вычеты можно получить с дохода от произведенных операций с ценными бумагами и ИИС. Имущественные вычеты позволяют вернуть часть НДФЛ при покупке или продаже квартиры, дома или земельного участка. На профессиональный вычет могут рассчитывать индивидуальные предприниматели, самозанятые и те, кто ведет частную практику.

Как получить самые популярные налоговые вычеты

Чаще всего россияне пользуются налоговыми вычетами на медицину. При этом, компенсировать затраты можно не только за свое оздоровление, но и за супруга, родителей, несовершеннолетних детей. Так, вернуть часть НДФЛ можно: за прием у врача в платной клинике, все сопутствующие анализы и обследования, включая лечение в стационаре и лекарства. Государство может возместить до 120 тыс. рублей либо же полностью возместить расходы на налог, если лечение окажется дорогостоящим. Чтобы получить компенсацию, достаточно будет сохранить все чеки об оплате расходов и подать их в налоговую инспекцию или работодателю.