Как получить пенсию самозанятым: инструкция от налогового консультанта Андрейкиной

Чтобы получать пенсию, самозанятому нужно накопить трудовой стаж и пенсионные баллы на индивидуальном пенсионном счете. Как отметила эксперт, проще всего в этом случае продолжать вести трудовую деятельность.

Официально трудоустроенный сотрудник автоматически становится участником обязательного пенсионного страхования и лишается всей сопутствующей головной боли. Взносы в пенсионный фонд автоматически конвертируются в пенсионные баллы, а сопутствующие нюансы, включая начисление стажа, ложатся на плечи работодателя.

«Работая по трудовому договору, работодатель самостоятельно оплачивает налоги за сотрудника в размере 13% в рамках НДФЛ. При этом, с учетом самозанятости, заработную плату не нужно проводить через мобильное приложение для самозанятых и выставлять чек. В противном случае, система зачтет это как доход и насчитает дополнительный налог»‎, — резюмировала Андрейкина.

Также налоговый консультант предлагает самозанятым самостоятельно делать взносы на добровольное пенсионное страхование. Чтобы купить дополнительные баллы и стаж, нужно произвести оплату до 31 декабря того года, который необходимо вписать в трудовой стаж.

Для самостоятельной уплаты взносов, необходимо стать участником программы добровольного пенсионного страхования и подать заявление в Пенсионный фонд России. Проще всего это сделать через мобильное приложение.

Андрейкина уточнила, что для тех, кто ежегодно уплачивает всю фиксированную сумму за добровольное пенсионное страхование, будет выгоднее оформить статус индивидуального предпринимателя. Так при работе с организациями можно перейти на упрощенную систему налогообложения в 6% с сохранением рабочего стажа, заключила эксперт.

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