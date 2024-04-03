Экс-хакер Левашов: РФ готова к началу кибервойны и отключению от мировой Сети

Российский «черный» экс-хакер Петр Севера Левашов заявил, что Россия готова к началу кибервойны. По его словам, уже сейчас наша страна может отключиться от мирового Интернета без больших потерь. Об этом он рассказал в интервью порталу «Страсти».

Бывший киберпреступник, отсидевший срок в тюрьме Испании и США, поделился, что на самом деле пока противостояние государств в киберпространстве не вошло в «горячую фазу». Он отметил, что, когда это произойдет, многие россияне об этом узнают, так как потеряют доступ к иностранным сайтам, мессенджерам и социальным сетям.

«Вот когда вы заметите, что перестало работать все иностранное, тогда можно сказать, что кибервойна вошла в активную фазу, то есть атакуют уже государство, потому что у частных структур и отдельных личностей даже с большими ботнетами нет возможности перегрузить все входящие и исходящие каналы, которые ведут в нашу страну через Азию и другие страны. Ну и соответственно, как вишенка на торте, может быть физическое уничтожение каналов, если будет задача отключить Россию от мирового Интернета», - пояснил экс-хакер.

По мнению Левашова, особо Россия не пострадает. Просто россияне будут пользоваться Рунетом. Такой опыт уже есть у Северной Кореи, и его программист считает вполне удачным.

«Никакого большого урона Российской Федерации это не нанесет. То есть у нас останется свой Рунет, в котором мы будем делать все то, что делаем сейчас — посылать почту только друг другу, пользоваться банками, смотреть видосики русские, но уже не на YouTube и, соответственно, жить своей жизнью. В принципе вот, например, такая страна, как Северная Корея, живет в своем собственном локальном Интернете очень много лет и отлично себя чувствует. Только очень маленькая часть северокорейцев имеет доступ в глобальный Интернет. Это делается буквально по паспорту под присмотром другого корейца. У них своя операционная система, которая в каждый файл добавляет метки, кто его создал, кто его читал, кто его открывал, у них там свои социальные сети, своя почта электронная, и они отлично живут. То есть в случае глобального конфликта, скорее всего, будем так жить и мы», - рассказал Петр Севера.

Также Левашов рассказал и о подготовке России к кибервойне. Он отметил, что точно никто не знает, какие именно шаги предпринимаются, так как это не афишируется. Однако каждая страна делает все, чтобы не остаться вовсе без Интернета, если начнется уничтожение каналов.

«Государство уже готово к тому, что сейчас происходит. Каждая компания подготавливает сама свою инфраструктуру, внутри проводят соответствующие учения. Тот же самый процессинг кредитных карт был давно перенесен в дата-центры в нашей стране, то же самое с регистрацией доменных имен. В принципе, мы сейчас уже готовы отключиться от всего мира и жить в своем маленьком Рунете, - отметил Петр. — Мне сложно сказать, что делает сейчас именно Российская Федерация, потому что эта информация не афишируется, но каждая страна так или иначе думает, что она будет делать, если вдруг просто кабель пропадет, дата-центры, транзитные точки будут уничтожены. Интернет уже стал неотъемлемой частью нашей жизни. Без него мы жить не можем, поэтому у каждой страны готов план. Россия к этому уже готова в полной мере, хотя опять же скажу, что кибервойны пока нет».

Интервью с Петром Севера Левашовым о хакерстве, тюрьме в США и взломах банков читайте на сайте «Страсти».