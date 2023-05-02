Российский психолог-целитель рассказал, сможет ли избавить от онкологии

К целительству обращаются для избавления от молочницы, депрессии, боли в спине – целого спектра заболеваний. На вопрос, сможет ли профессиональная психология, или эзотерика, вылечить онкологию, порталу «Страсти» ответил психолог-целитель Сергей Логинов.

«Онкологические пациенты категорически не хотят жить, поэтому на коррекцию здоровья они не обращаются. С онкологическими происходит обычно так: пациенту про меня рассказывают, договариваемся о звонке. Наступает час, и никто не звонит. И так всегда. Онкологических исцелить нельзя потому, что они не приходят даже на бесплатный осмотр, о котором за них хлопотали. Зато за ножом и ядом онкологические с удовольствием бегут бегом», - поделился специалист.

За свою карьеру он успел поработать с тремя онкобольными. Одной удалось на 3 недели «отключить» боли.

«Затем боли вернулись, а дама пропала. Другой нащупали причины болезни - она благодарила, затем пошла и удалила опухоль. Третья была в восторге, жарко благодарила, стала фанаткой метода, а дальше не знаю, я уехал из России. Этот третий случай стал единственной очной и записанной на видео работой. Я надеялся показать публике, как лечится рак. Но мой продюсер странным образом утратил видео», - сказал Логинов.

Он считает эти случаи сигналом сверху о том, что «онкологическими заниматься пока не надо».

«Мне трудно судить, что нельзя излечить. То, что не лечит медицина – лечит целительство», - сделал вывод Логинов.

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