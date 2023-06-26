Российский пилот назвал ненужными и оскорбительными аплодисменты пассажиров после посадки

Пилот российской авиакомпании прокомментировал сложившуюся среди пассажиров традицию хлопать после взлета или посадки воздушного судна. В разговоре с порталом «Страсти» он назвал ее «странной», «ненужной» и «немного оскорбительной».

Собеседник рассказал, что пилоты не слышат аплодисменты.

«Лично я считаю эту традицию ненужной, даже немного оскорбительной. В Японии не приняты чаевые, потому что каждый работник выполняет свои обязанности и делает это максимально хорошо. А аплодисменты в салоне выглядят так, как будто мы и не должны были прилететь, но в благодарность за внезапный хороший исход нам похлопали. Странная традиция», - сказал летчик на условиях анонимности.

На вопрос, что больше всего раздражает его в пассажирах, источник затруднился ответить.

«Мне сложно судить, мы с пассажирами практически не контактируем, если не случается ситуация, при которой я должен выйти из кабины для решения какого-нибудь критического вопроса», - сказал он.

При этом пилот точно знает, что «бесит» бортпроводников. Стюардессы недовольны обращением к ним, «как к обслуге».

«Они на борту вообще не для этого, принести вам касалетку (контейнер с бортовым питанием во время полетов, прим. «Страсти») – третьестепенная их обязанность», - признался пилот.

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