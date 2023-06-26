«Самолет может выдержать очень многое, но не идиотизм»: интервью с пилотом российской авиакомпании

Какие внештатные истории могли бы рассказать читателям? Полет в грозу, попала молния, птица врезалась в самолет?

Недавно у одной дамы сбежал из переноски шпиц, забился где-то на кухне и уснул. Дама устроила скандал, что у нее, на минутку, украли собаку. В горизонтальном полете, в замкнутом пространстве, украли. Хорошо, что собака проснулась и решила прогуляться по салону. Как кричала эта мадам, мы слышали даже в кабине. А вы говорите птица врезалась.

Про грозу: можно ли летать в грозу и есть ли у пилотов оборудование, которое позволяет проходить через бурные ненастья с громом и молнией? Как это работает на практике? Насколько молнии опасны?

Можно ли совать пальцы в розетку? Технически да, а практически результат предсказуем. Точнее непредсказуем. Может дернуть, а можно и умереть. Мы видим грозы и по своей воле в них не полезем, потому что это опасно и абсолютно лишено смысла. Молнии, безусловно, опасны! Хоть током может и не ударить, но вывести из строя критически важное оборудование они могут, таких примеров сотни, и у нас в стране такие тоже есть. Но ещё раз повторю: самолёт готов выдержать попадание молнии!

Как часто проверяют самолеты?

Перед каждым вылетом. Есть и Чеки, то, что мы на земле называем ТО (техническое обслуживание, прим. «Страсти»), там уже и проверят с пристрастием, и устранят отложенные, но не критические неисправности.

Сейчас в нашу жизнь активно врывается искусственный интеллект. Как думаете, автопилот может полностью заменить человека?

Когда-нибудь да, но на наш век работы хватит.

У пилотов должно быть космическое здоровье, это правда?

Не космическое, а нормальное. Без явных отклонений, особенно ментальных. Ты можешь быть здоров, как марафонец, но если у тебя проблема над плечами, то это может быть опасно для всех, кто с тобой сталкивается по работе: от заправщиков до пассажиров.

Может быть, перед полетом есть список, что нельзя делать? Прочитали, что пилотам рекомендуют есть разную еду, чтобы избежать отравления – это правда?

Нельзя пить, мало спать, попадать в полицию и ссориться с женой. Про еду правда. Мало того, мы даже не едим то, что подают пассажирам, вне зависимости от класса.

Осматривают ли врачи перед каждым полетом пилотов? Если да, на что акцент? Как проходят проверки?

Проверки проходят рутинно (улыбается, прим. «Страсти»): опрос, давление, общее состояние, жалобы. Акцент на всё, врач должен видеть, что пилот не только физически готов, но и морально. Хотя исключения бывают, тут тоже не всё идеально. Об этом потом пишут газеты и сайты.

Было ли в вашей практике, что отказали в полете? Как проходит замена?

Нет, такого не было, но у авиакомпании есть резервы на замену.

А было ли, что в самолете, на высоте умирали люди? Или кому-то стало плохо? Что делали в таких ситуациях?

Да, умирали и умирают, к сожалению, но не у меня. Если ситуация критическая, то можно запросить и вынужденную посадку, в моей практике такое было один раз. У пассажира случился инсульт.

Говорят, что пилоты и стюардессы - суеверные люди. У вас есть ритуалы перед полетом?

Даже не знаю. Я и многие коллеги разговариваем с самолетом, когда осматриваем его. У бортпроводников свои ритуалы, конечно же.

Какое место в самолете самое безопасное?

Любое, если он исправен, а в экипаже люди, которые знают, что делают.

Что больше всего раздражает в пассажирах?

Их наличие (улыбается, прим. «Страсти»). Мне сложно судить, мы с пассажирами практически не контактируем, если не случается ситуация, при которой я должен выйти из кабины для решения какого-нибудь критического вопроса. Но могу точно сказать, что бесит бортпроводников. Отношение к ним, как к обслуге. Я заплатил, подай-принеси. Они на борту вообще не для этого, принести вам касалетку (контейнер с бортовым питанием во время полетов, прим. «Страсти») – третьестепенная их обязанность.

Пилот может отлучаться во время полета и выходить из кабины, или он должен на протяжении всего полета быть на своем месте?

Ну в туалет-то я могу выйти, я же не железный.

Слышит ли пилот аплодисменты после посадки? Нравится ли эта традиция?

Много раз уже говорили, что нет. Мы их не слышим. Лично я считаю эту традицию ненужной, даже немного оскорбительной. В Японии не приняты чаевые, потому что каждый работник выполняет свои ОБЯЗАННОСТИ и делает это максимально хорошо. А аплодисменты в салоне выглядят так, как будто мы и не должны были прилететь, но в благодарность за внезапный хороший исход нам похлопали. Странная традиция.

Что самое сложное в вашей совсем непростой профессии?

Самое сложное для меня – не летать. С ужасом представляю то время, когда меня отправят на пенсию.

Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для вас?

Ну неужели не понятно? Конечно же, рыбалка (улыбается, прим. «Страсти»).