«Самолет может выдержать очень многое, но не идиотизм»: интервью с пилотом российской авиакомпании
Российский пилот объяснил, почему пристегиваться в полете жизненно необходимо.
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Выше облаков! Вокруг профессии пилота много вопросов, и считается, что эта работа одна из самых романтичных. И действительно, о ней не так много информации в открытом доступе. Зато все помнят песню из фильма «Небесный тихоход», в которой были строчки «первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом».
Сайт «Страсти» решил «прикоснуться к небу» и поговорил с действующим командиром воздушного судна на анонимной основе.
Почему вы выбрали небо, как стали пилотом?
Я вырос в подмосковных Химках, всю жизнь смотрел в небо и мечтал стать пилотом. В отличие от других мальчишек в нашем дворе, которые играли с машинками, я играл с самолетами. Я выбрал небо, потому что мечтал о нем, сколько себя помню.
Где учились и насколько дорого обходится обучение на пилота?
Я учился в БЛУГА (Бугурусланское лётное училище гражданской авиации, прим. «Страсти») бесплатно. Насколько я знаю, сейчас выучиться на пилота ГА (гражданской авиации, прим. «Страсти») стоит около 4 миллионов. Кстати, БЛУГА закончили Дамир Юсупов и Евгений Новосёлов – Герои России.
Вы помните свой первый полет? Какие эмоции испытывали?
Первых полетов было несколько. Самый первый в училище, потом в кресле второго пилота на А320, потом уже в кресле КВС (командир воздушного судна, прим. «Страсти»). Каждый раз это были абсолютно разные ощущения: от волнения до трепета. Налетав прилично в правом кресле, когда садишься на место КВС, испытываешь ещё и глубочайшую ответственность, ведь ты теперь отвечаешь и за экипаж, и за сотни людей в салоне. Честно, это достаточно тяжело. Но потом ты просто понимаешь, что эта работа, которую ты выбрал, о которой мечтал. Тут ныть уже поздно. Сайдстик (боковая ручка управления, прим. «Страсти») в руку и полетели!
Сейчас вы знаете о самолетах и безопасности все, а когда начинали, переживали, что самолет резко наклонился, попадет в зону турбулентности, раздастся непонятный звук?
Если самолёт резко наклонился, значит, в кабине что-то не так (улыбается, прим. «Страсти»). А любому непонятному для пассажира звуку есть вполне внятное объяснение. Вы, наверняка, слышали странное жужжание где-то внизу? Так вот не бойтесь, это насосы гидросистемы. С турбулентностью немного другая история. Самое неприятное, что случалось и случается – турбулентность ясного неба. Обычно для возникновения есть предпосылки, типа облачности, но у ТЯН (турбулентность ясного неба, прим. «Страсти») их нет. Опа и ямка! Поэтому пристёгиваться в полёте не просто обязательно, а жизненно необходимо. Мы не можем предсказать подобные случаи, а улететь головой в багажную полку очень больно. Ну и потом все шишки летят на пилотов, для которых это тоже было ПОЛНЕЙШЕЙ неожиданностью.
А сейчас испытываете волнение перед полетом? Как справляетесь?
Нет, волнения особого нет. Просто делаю то, что знаю, умею и люблю.
За что отвечает пилот? Пилотов должно быть двое, как поделены эти роли?
Если коротко, то за всё. За предполётный осмотр ВС (воздушного судна, прим. «Страсти»), за записи в логбук (книга неисправностей), за обязательные процедуры в течение всех этапов полета, за радиообмен. А главное, за что отвечает экипаж, - это БЕЗОПАСНОСТЬ полета! У нас нет и не может быть другой цели. Про распределение задач могу сказать, что второй пилот тоже может сажать самолет и взлетать, остальное долго описывать, а ещё есть такая штука называется CRM и касается больше не техники, а простого человеческого взаимодействия в кабине.
Как строится рейс? Каждый раз новая команда? Сложно сразу строить доверительные отношения с незнакомым человеком, когда на ваших плечах огромная ответственность…
Рейс начинается с обязательных процедур, таких, как медкомиссия и предполетный брифинг. Мы изучаем маршрут, определяем запасные аэродромы, обсуждаем погоду на маршруте, но не в том смысле, что обсуждают ее люди в офисе. Команды, особенно это касается кабинного экипажа, разные, но не настолько, чтобы я кого-то не видел за последний год. А доверительные отношения, особенно когда летишь с новым для себя человеком, строить нужно обязательно. От этого зависит безопасность и жизнь: и твоя и пассажиров. КВС – мудрый батя, а не трудовик, орущий на тех, кто плохо вытачивает балясины.
Чего боитесь, есть ли рабочие фобии?
Я бы не назвал это фобиями. Есть опасения из-за гиперответственности, особенно когда какие-то вещи не делаешь сам, например, устраняешь неисправность на самолёте. Вот тут немного задумаешься, а потом понимаешь, что наземный персонал - тоже настоящие профи. В авиации есть случайные люди, но их мало, слава Богу.
Были ли у вас на практике опасные моменты?
Неприятные были.
Если происходит критическая ситуация, насколько самолет подготовлен? А вы?
Человек не может знать, как реагировать в критической ситуации, потому что его этому не научили. А пилотов учат, для этого есть тренажерные комплексы, где можно отработать практически все критические ситуации, понять алгоритм действий и оставаться спокойным, как памятник. Со вторым всегда сложнее, но и это нужно тренировать. Самолёт спроектирован так, что способен выдержать очень многое, если говорить про природные явления, например. А вот идиотизм он выдержать не может.
Какие внештатные истории могли бы рассказать читателям? Полет в грозу, попала молния, птица врезалась в самолет?
Недавно у одной дамы сбежал из переноски шпиц, забился где-то на кухне и уснул. Дама устроила скандал, что у нее, на минутку, украли собаку. В горизонтальном полете, в замкнутом пространстве, украли. Хорошо, что собака проснулась и решила прогуляться по салону. Как кричала эта мадам, мы слышали даже в кабине. А вы говорите птица врезалась.
Про грозу: можно ли летать в грозу и есть ли у пилотов оборудование, которое позволяет проходить через бурные ненастья с громом и молнией? Как это работает на практике? Насколько молнии опасны?
Можно ли совать пальцы в розетку? Технически да, а практически результат предсказуем. Точнее непредсказуем. Может дернуть, а можно и умереть. Мы видим грозы и по своей воле в них не полезем, потому что это опасно и абсолютно лишено смысла. Молнии, безусловно, опасны! Хоть током может и не ударить, но вывести из строя критически важное оборудование они могут, таких примеров сотни, и у нас в стране такие тоже есть. Но ещё раз повторю: самолёт готов выдержать попадание молнии!
Как часто проверяют самолеты?
Перед каждым вылетом. Есть и Чеки, то, что мы на земле называем ТО (техническое обслуживание, прим. «Страсти»), там уже и проверят с пристрастием, и устранят отложенные, но не критические неисправности.
Сейчас в нашу жизнь активно врывается искусственный интеллект. Как думаете, автопилот может полностью заменить человека?
Когда-нибудь да, но на наш век работы хватит.
У пилотов должно быть космическое здоровье, это правда?
Не космическое, а нормальное. Без явных отклонений, особенно ментальных. Ты можешь быть здоров, как марафонец, но если у тебя проблема над плечами, то это может быть опасно для всех, кто с тобой сталкивается по работе: от заправщиков до пассажиров.
Может быть, перед полетом есть список, что нельзя делать? Прочитали, что пилотам рекомендуют есть разную еду, чтобы избежать отравления – это правда?
Нельзя пить, мало спать, попадать в полицию и ссориться с женой. Про еду правда. Мало того, мы даже не едим то, что подают пассажирам, вне зависимости от класса.
Осматривают ли врачи перед каждым полетом пилотов? Если да, на что акцент? Как проходят проверки?
Проверки проходят рутинно (улыбается, прим. «Страсти»): опрос, давление, общее состояние, жалобы. Акцент на всё, врач должен видеть, что пилот не только физически готов, но и морально. Хотя исключения бывают, тут тоже не всё идеально. Об этом потом пишут газеты и сайты.
Было ли в вашей практике, что отказали в полете? Как проходит замена?
Нет, такого не было, но у авиакомпании есть резервы на замену.
А было ли, что в самолете, на высоте умирали люди? Или кому-то стало плохо? Что делали в таких ситуациях?
Да, умирали и умирают, к сожалению, но не у меня. Если ситуация критическая, то можно запросить и вынужденную посадку, в моей практике такое было один раз. У пассажира случился инсульт.
Говорят, что пилоты и стюардессы - суеверные люди. У вас есть ритуалы перед полетом?
Даже не знаю. Я и многие коллеги разговариваем с самолетом, когда осматриваем его. У бортпроводников свои ритуалы, конечно же.
Какое место в самолете самое безопасное?
Любое, если он исправен, а в экипаже люди, которые знают, что делают.
Что больше всего раздражает в пассажирах?
Их наличие (улыбается, прим. «Страсти»). Мне сложно судить, мы с пассажирами практически не контактируем, если не случается ситуация, при которой я должен выйти из кабины для решения какого-нибудь критического вопроса. Но могу точно сказать, что бесит бортпроводников. Отношение к ним, как к обслуге. Я заплатил, подай-принеси. Они на борту вообще не для этого, принести вам касалетку (контейнер с бортовым питанием во время полетов, прим. «Страсти») – третьестепенная их обязанность.
Пилот может отлучаться во время полета и выходить из кабины, или он должен на протяжении всего полета быть на своем месте?
Ну в туалет-то я могу выйти, я же не железный.
Слышит ли пилот аплодисменты после посадки? Нравится ли эта традиция?
Много раз уже говорили, что нет. Мы их не слышим. Лично я считаю эту традицию ненужной, даже немного оскорбительной. В Японии не приняты чаевые, потому что каждый работник выполняет свои ОБЯЗАННОСТИ и делает это максимально хорошо. А аплодисменты в салоне выглядят так, как будто мы и не должны были прилететь, но в благодарность за внезапный хороший исход нам похлопали. Странная традиция.
Что самое сложное в вашей совсем непростой профессии?
Самое сложное для меня – не летать. С ужасом представляю то время, когда меня отправят на пенсию.
Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для вас?
Ну неужели не понятно? Конечно же, рыбалка (улыбается, прим. «Страсти»).