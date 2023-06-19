Российские свингеры ответили, может ли беременность быть причиной отказа от секса

Временный обмен партнерами, хоть о нем и не принято говорить открыто, но довольно распространен в России. Такой вывод редакция «Страсти» сделала после проведенного расследования данного направления. Оказалось, что существуют специализированные сайты, на которых единомышленники знакомятся, встречаются и просто обмениваются опытом.

Нередко на форуме можно встретить и весьма интересные истории от практикующих свинг пользователей. Так, после одного из таких откровений прошел целый опрос, в котором пытались определить, является ли беременность преградой для занятий сексом с чужими партнерами.

«Мы семейная пара. Я беременна, в беременность хочется секса больше, чем обычно, но аккуратно, без грубости. Буду с мужем», - написала в анкете женщина. Однако желающих на интимную близость у нее оказалось не так много. Большинство представителей сообщества оказались против подобного. Всего негативно на этот счет высказался 61%. Остальные ответили, что им либо все равно, либо пробовали и забыли.

Кроме того, пользователи также отметили, какие еще причины могут стать причиной отказа от секса. Так, в большинстве анкет был указан запрет на различные БДСМ-практики, то есть многие были не готовы к жесткому половому акту, насилию ради удовольствия и использованию «игрушек». Также практикующие свингерство пары подчеркивали, что для них важно использование презервативов. Другие же эксперименты чаще всего пары готовы обсуждать уже при знакомстве друг с другом.

Полное расследование о свингер-сообществе в России читайте на сайте «Страсти».