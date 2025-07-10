Российские пикаперы не одобрили методы знакомств Алекса Лесли. Об этом стало известно «Страстям».

Около недели назад в Москве задержали сразу нескольких учеников эксперта по соблазнению Алекса Лесли. Мужчины приставали к прохожим, трогали их и предлагали заняться сексом. В итоге в отношении них возбуждены дела по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

В беседе со «Страстями» пикапер под псевдонимом Айтишник из тиндера заявил, что не одобряет методов Лесли.

«Считаю конкретный случай неприемлемым. Если раньше в 2010-ых прокатывало подобное поведение, то очень быстро за такое можно и присесть. Нельзя учить раскованности парней через хулиганство и сексуальные домогательства, это неуважение к окружающим. Можно и другими способами этому научиться. Коуча нужно наказывать по всей строгости, потому что он давал это задание осознанно. А участников не нужно сильно наказывать, точно не уголовным преследованием, потому что это просто фанатики», — заявил он.

Еще одно мнение другого гуру знакомств под именем Джон Доллар нам удалось найти в соцсетях. Он заявил, что когда-то был учеником Лесли, но вскоре от такого обучения отказался.

«Это самый опасный тренинг. Парни идут туда научиться знакомиться, а в результате недовольные девушки, заявления в полицию, аресты, тюрьма. Проблема в том, что из-за таких тренингов плохая репутация у остальных коучей — огромное количество людей начинают думать, что такая философия и методы у всех тренеров», — объяснил он.

Статью о том, сколько зарабатывают пикаперы в России и как обсуждают своих жертв в закрытых чатах, читайте по ссылке.