Российские мужчины назвали сумму, которую готовы платить содержанке за одну встречу

Мужчины с сайта по поиску содержанок назвали сумму, которую готовы платить женщине за одну встречу, а также в месяц. Примерный размер материального содержания подруги выяснил сайт «Страсти».

Средняя цена «встречи» - 15-30 тыс. рублей. Если женщина понравится, то бюджет строится на месяц.

У каждого мужчины свои предпочтения. Кто-то ждет две встречи в неделю. От женщины хочет, чтобы готовила еду и смотрела с ним фильмы.

Другой готов закрыть вопрос с жильем, а бюджет согласен оговаривать исключительно вживую.

Третий мужчина заявил, что хочет от женщины нежности, классического секса и разговоров. Еще один собеседник согласился платить за каждое свидание 10 тыс. рублей и более.

Для всех мужчин с сайта важен не только секс: желательно наличие интеллекта для разговоров.

Опрошенные мужчины признались, что предпочитают делать окончательный выбор содержанки только после трех свиданий. До этого момента они пытаются «понять, подходит ли женщина в сексе и есть ли, о чем поговорить».

Подробнее об этом читайте в нашем материале.