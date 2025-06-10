Роскомнадзор заблокировал клип Саши Градивы с целующимися президентами
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Роскомнадзор заблокировал клип певицы Саши Градивы, в котором присутствовало изображение целующихся президентов. Об этом стало известно сайту «Страсти».
Речь идет о видеоролике, снятом в 2018 году в Лос-Анджелесе. Клип «Hollywood hills» недоступен по 22 ссылкам, которые ведомство обнаружило в интернете.
«Роскомнадзором проведен мониторинг сети Интернет с целью выявления интернет-страниц, на которых был размещен видеоклип на песню «Hollywood hills» исполнительницы Саши (Sasha Gradiva), содержащий признаки противоправной информации. По результатам мониторинга выявлены 22 ссылки. В настоящее время доступ к вышеуказанному видеоклипу по всем 22 ссылкам, включая ссылку, указанную в обращении, ограничен на территории Российской Федерации на основании требования Генеральной Прокуратуры Российской Федерации», - говорится в ответе ведомства на соответствующее обращение, который оказался в распоряжении издания.
На клип Градивы обращали внимание общественники из движения «Сорок сороков». Активисты призывали певицу удалить видео.
Ранее они требовали проверить Градиву на ЛГБТ*-пропаганду (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Активисты сообщали о подписчице, которая обратилась в Центр после того, как застала 8-летнюю внучку за просмотром клипа Градивы. На видео женщина увидела пропаганду наркотиков, оскорбление чувств верующих и «развратные сцены».