Роскомнадзор заблокировал клип Саши Градивы с целующимися президентами

Роскомнадзор заблокировал клип певицы Саши Градивы, в котором присутствовало изображение целующихся президентов. Об этом стало известно сайту «Страсти».

Речь идет о видеоролике, снятом в 2018 году в Лос-Анджелесе. Клип «Hollywood hills» недоступен по 22 ссылкам, которые ведомство обнаружило в интернете.

«Роскомнадзором проведен мониторинг сети Интернет с целью выявления интернет-страниц, на которых был размещен видеоклип на песню «Hollywood hills» исполнительницы Саши (Sasha Gradiva), содержащий признаки противоправной информации. По результатам мониторинга выявлены 22 ссылки. В настоящее время доступ к вышеуказанному видеоклипу по всем 22 ссылкам, включая ссылку, указанную в обращении, ограничен на территории Российской Федерации на основании требования Генеральной Прокуратуры Российской Федерации», - говорится в ответе ведомства на соответствующее обращение, который оказался в распоряжении издания.