Активисты потребовали проверить певицу Сашу Градиву на ЛГБТ*-пропаганду (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом стало известно «Страстям».

Активисты движения «Сорок сороков» рассказали о подписчице, которая поведала свою историю знакомства с творчеством певицы Саши Градивы. Женщина невольно застала свою 8-летнюю внучку за просмотром клипа певицы, в котором демонстрируются «развратные сцены».

«Я была просто шокирована от увиденного! Там сцены развратно-сексуального характера, пропаганда наркотиков, оскорбление чувств верующих в сцене со святым отцом!» — возмущенно рассказывает женщина.

В итоге активисты призвали Градиву определиться с позицией.

«Александра, может быть пора определиться до конца: либо прийти в чувство, удалить подобные видео и не совращать наших детей, либо всё оставить, но где-то за границей Калининграда? Как к такому „творчеству“ в свободном доступе для детей относится Прокуратура?» — говорится в обращении.

Ранее мы писали о том, что Виталий Бородин хочет отправить служить Алексея Жидковского.

*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.