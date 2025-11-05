Ролик носит рекламный характер: адвокат заявила, что Анне Семенович грозит наказание за публикацию в Instagram*
Певица Анна Семенович рекламирует препараты для похудения. Как пишет Telegram-канала Свита Короля, «работодатель» заставил знаменитость сделать укол, демонстрирующий борьбу с лишним весом, на камеру. Ролик появился на странице бывшей участницы «Блестящих» в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Сайт «Страсти» решил узнать, является ли опубликованное артисткой видео рекламным и что ей грозит за продвижение товара в запрещенной соцсети.
Адвокат Яна Воробьева ознакомилась с роликом, который мы ей представили, и сочла его рекламным. В соответствии с ФЗ «О рекламе», по словам специалиста в области права, рекламой признается любая информация, которая направлена на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
На спорном ролике демонстрируется укол средства от похудения. По словам Воробьевой, важно, что сообщается какой именно это укол, какой эффект ожидается, а также имеется одобрение и признание средства. Тем самым можно говорить о том, что ролик носит рекламный характер.
Таким образом, усматриваются следующие нарушения: размещение рекламы в запрещенной соцсети, отсутствие маркировки. В этом случае Анне грозит административная ответственность в виде штрафа. Семенович — до 20 тысяч, а компании-рекламодателю — до 500 тыс.
Яна Воробьева
адвокат
Ранее сообщалось, что Анна Семенович высказалась о завершении карьеры в большом спорте. По словам певицы, она не жалеет о сделанном выборе.
*владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена