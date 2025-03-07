Родные убитого скульптора Кондрашова заявили о некомпетентности судмедэксперта

Представитель родных скульптора Юрия Кондрашова, которого до смерти избили в июне 2024 года, Юрий Кириленков заявил о некомпетентности государственного судмедэксперта. По его словам, суд приступил к допросу эксперта, не убедившись в наличии у него необходимых знаний, что является нарушением. Об этом узнал портал «Страсти».

Напомним, что на скульптора напали по дороге домой. Мужчину избили, после чего он скончался в больнице. Родственники погибшего настаивают, что удары наносил не один человек, и им удалось доказать, что на теле Кондрашова было 4−5 мест приложения силы. Однако судмедэксперт с ними не согласен.

«Судмедэкспертиза была в целом неплохая, но неполная. Эксперт отнес к опасным для жизни повреждениям и повреждения лица, образовавшиеся от удара кулаком, и повреждения теменной области, образовавшиеся при падении. По результатам экспертизы была диагностирована единая ЧМТ, от которой наступила смерть скульптора. Но есть и недочеты: эксперт не учел еще как минимум два места ударов – в левую височную область и в правую височную область, что достоверно подтверждается данными меддокументов (КТ головы, протокол операции и т.д.). Эксперт в суде признался, что представленные следователем результаты КТ им не исследовались, ввиду отсутствия компетенции, и, как следствие, часть повреждений головы скульптора была скрыта», - заявил Кириленков.

Юрий рассказал, что эксперт на допросе начал опровергать свои выводы — по его показаниям в суде, кровоподтек правой половины лица и повреждения правого полушария мозга образовались не в результате травмы, а смерть наступила исключительно от повреждений, образовавшихся в результате однократного падения.

«Он на допросе не мог ответить на вопросы о наличии и локализации повреждений, не мог пояснить свое описание повреждений и повреждения на выполненных им фото, не мог разъяснить возможность образования повреждений, при установленном им механизме. Для ответов эксперт просил перерывы (для изучения литературы). И таких перерывов было три. При этом на судебном заседании присутствовали в качестве слушателей заведующий моргом и судмедэксперты. Они ему в смс подсказывали ответы, а в перерывах в коридоре давали наставления. Однако это не помогло. И с каждым последующим допросом эксперт все больше путался и выглядел более неуверенным. При этом он кардинальным образом изменил свое суждение в пользу версии подсудимого, что нельзя было не заметить. Мной безуспешно было заявлено ходатайство об удалении из зала заседания «группы поддержки» и руководства эксперта, как заявленного на допрос свидетеля», - поделился Кириленков.

Представитель семьи Кондрашова отметил, что в суде были предоставлены только паспортные данные судмедэксперта, что позволило даже формально убедиться в компетентности эксперта. Пояснил, что в ситуации, когда эксперт утверждает, что обладает конкретными знаниями, но подтвердить их наличие у себя документально не может, он не может быть признан лицом, обладающим специальными знаниями и, в соответствии с Определением КС РФ от 18 декабря 2003г № 429-О, непредставление подтверждения квалификации эксперта также должно служить основанием для его отвода.

«Мы заявили отвод эксперту и попросили повторную экспертизу ввиду недоверия к нему. Но суд проигнорировал. Нами была выявлены некомпетентность эксперта и нарушение Порядка проведения судебно-медицинской экспертизы трупа, что также подтверждено результатом проверки Департамента здравоохранения Москвы. И если раньше, до 1 сентября 2024 года (вступление в силу нового Порядка производства СМЭ), выявление этих нарушений давало право руководителю бюро сообщить об этом в следственный орган, то с 1 сентября 2024 года это является его обязанностью. И поэтому мы уповаем на добропорядочность руководства бюро судмедэкспертизы г. Москвы, что они все-таки официально уведомят суд и следствие о выявленных нарушениях Порядка производства судебно-медицинской экспертизы трупа Кондрашова Ю.В.», - рассказал Юрий Кириленков.

Также судебное разбирательство прокомментировал порталу «Страсти» адвокат Александр Свербей.

«В соответствии с частью 2 статьи 307 Уголовного кодекса Российской Федерации эксперт, как и другие участники процесса, предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Если суд не предупредил эксперта об этой ответственности перед допросом, это является нарушением процессуальных норм. Показания эксперта, данные в судебном заседании, будут являться недопустимыми доказательствами и могут быть положены в основу итогового судебного решения», - заявил эксперт.

Ранее жена Юрия Кондрашова рассказала, что убийство ее мужа пытались выдать за ДТП.