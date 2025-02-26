«Бил не один человек»: родные убитого скульптора Кондрашова требуют повторную судмедэкспертизу

Родственники скульптора Юрия Кондрашова, создавшего памятник героям Куликовской битвы, потребовали проведения повторной судмедэкспертизы. Напомним, что в июне 2024 года 55-летнего мужчину избили по дороге домой, после чего он скончался в больнице. Теперь его близкие добиваются наказания для тех, кто наносил удары. Подробности выяснил портал «Страсти».

По словам супруги Кондрашова Татьяны, 27 февраля состоится очередное заседание по делу об убийстве ее мужа. Однако она утверждает, что до сих пор не получила запись с камер наблюдения, где было зафиксировано нападение, в хорошем качестве.

«Выданная нам видеозапись была очень плохого качества или намеренно испорчена. В суде мы увидели, что есть запись лучшего качества, мы ее запросили. Но сейчас будет уже 14 заседание, а нам до сих пор ее не выдали. Рассказывают какие-то сказки, препятствуют», — заявила Татьяна.

Она отметила, что даже по тем видео, которые есть в ее распоряжении, видно, что ее супруга начали избивать еще в кустах. При этом экспертиза доказывает — был нанесен всего один удар, после которого скульптор упал. Татьяна не верит, что убийство могло быть не умышленным и что избивал только один человек. Отметим, что обвиняемому в преступлении заменили статью со 111 УК РФ «Умышленное причинение потерпевшему опасного для жизни тяжкого вреда здоровью предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет» на 109 статью УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«По камерам было видно, что Юру начали бить еще в кустах, там его уронили. И бил не один человек, были еще и другие. Когда Юра поднялся и пошел к остановке, они продолжили движение за ним. Они что-то выкрикивали, Юра попытался убежать, и тогда был нанесен еще один удар. На видео видно, как после этого они обшмонали его карманы, схватили тело за руки, потащили в сторону дороги и практически возле бортика бросили. У меня есть все основания полагать, что пытались инсценировать дорожное происшествие», — рассказала собеседница.

Также Татьяна недоумевает, почему при расследовании рассматривали только запись с дальнего дома. По ее словам, есть камера, которая выходит на место, где избивали скульптора. Но видео не предоставляют.

«Почему была заказана запись и приложена к расследованию с камеры только с дальнего дома, которая находится под углом, непонятно», — отметила Татьяна.

Представитель потерпевших, судмедэксперт Юрий Кириленков заявил, что им удалось доказать — Кондрашову был нанесен не один удар. Он подчеркнул некомпетентность специалиста, который проводил экспертизу, и рассказал, что необходима повторная проверка.

«Государственный эксперт утверждает, что были один удар и одно падение. Мы же доказали, что было 4−5 мест приложения силы. Об этом свидетельствуют данные компьютерной томографии головного мозга. Также есть переломы со смещением, которые государственный эксперт вообще не оценивает как место воздействия силы. Наша задача сейчас — вернуть дело прокурору ввиду того, что были обнаружены новые телесные повреждения, которые повлекли смерть. 27 февраля мы будем заявлять на проведение повторной медицинской экспертизы. Важно, что на допрос эксперт пришел не один, а со своим заведующим и коллегами, которые в режиме СМС помогали ему отвечать на вопросы, делали перерывы, чтобы он почитал литературу. С каждым его показанием сведения менялись. Конечная версия, что кровоподтек в области глаза не травматический — туда его не били. И некоторые кровоизлияния в мозг тоже не имеют никакого отношения к травме», — заявил Кириленков.

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