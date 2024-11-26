«Родителей это беспокоило»: участница с алопецией из шоу «Царица» рассказала о своем диагнозе

Жительница Краснодара Анна Калинина стала участницей шоу «Царица» на телеканале «Пятница!». Она дала интервью сайту «Страсти» и рассказала, как узнала о своем диагнозе «алопеция».

«Волосы росли очень плохо с самого моего рождения. Родителей это беспокоило, и мы много к кому обращались. Искали причины, пытались что-то изменить. Я постоянно проходила обследования, принимала препараты, мне делали уколы, втирали препараты и мази, но все было впустую. Мне было около трех, когда поставили диагноз «тотальная алопеция» без выявления конкретной причины», – поделилась Анна.

Девушка вспомнила о том, как в детстве столкнулась с травлей со стороны сверстников. Это началось после детского сада. Тогда девочку не стали отдавать в школу.

«Родители решили оставить меня на домашнем обучении с 1-го по 4-й класс. Но это не уберегло меня от насмешек, издевок, давления и прессинга, ведь я все равно выходила гулять и сталкивалась с детьми и взрослыми во дворе. В школе, которую я начала посещать с пятого класса, все продолжилось и усугубилось. Я чувствовала себя изгоем, но у меня были друзья, которые не давали меня в обиду. Чаще со мной случались неприятные эпизоды, когда я находилась одна, без компании», – призналась девушка.

Анна добавила, что раньше чувствовала себя очень уязвимой и носила парики. Но четыре года назад решила показать себя такой, какая она есть. Она почувствовала большую поддержку со стороны окружающих, а сейчас мечтает петь на сцене.

Полное интервью с участницей шоу «Царица» о планах на будущее, знакомствах с мужчинами и ожиданиях от проекта можно прочитать здесь.