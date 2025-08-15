«Родилась с золотой ложкой во рту»: как Мария Шукшина стала популярной и почему пропала из кино

Актриса Мария Шукшина в последнее время довольно редко снимается в новых проектах. В 2023 году у нее вышел только один фильм, а в 2024 году премьеры отсутствовали вовсе. В беседе с сайтом «Страсти» кинокритик Александр Шпагин отметил, что это вполне естественно, так как с возрастом актрисам предлагают все меньше ролей.

По мнению кинокритика, в начале карьеры Шукшина была очень запоминающейся благодаря своему нестандартному образу русской красавицы. Но, как это обычно и бывает, ей на смену пришли новые молодые актрисы, поэтому Марии стали предлагать роли второго плана.

«Просто она вышла из молодых звезд. Она была такая русская красавица в теле, царица. Мария очень приличная актриса, неплохая. Не могу сказать, что гениальная, но выше среднего. А то, что она сейчас начала реже сниматься, — это естественное состояние всех звезд 2000-х. Возраст, старение. Они переходят на роли второго плана, потому что главные роли всегда пишут для молодых актеров», — заявил Шпагин.

Карьеру Шукшиной в кино вполне можно назвать состоявшейся. Кинокритик подчеркнул, что у актрисы есть хорошие проекты, но нельзя забывать, что известностью она обязана знаменитой фамилии. Со слов Александра Шпагина, детям популярных личностей даже не надо помогать в продвижении, все делает репутация семьи.

«Она родилась с золотой ложкой во рту, как и все мажоры, дети известных родителей. Они просто движутся по коридору, уже заранее усыпанному розами. Родителям не надо даже пальцем ударять, потому что ребенок за счет фамилии и так все получит. Но чаще всего из детей знаменитостей получаются хорошие актеры. Исключение — Павел Табаков. А Мария Шушкина вполне достойна если не отца, то своей матери, которая не супервеликая актриса, но нормальная. У Ольги Шукшиной вот как-то не состоялась актерская карьера, хотя они с сестрой начинали одновременно сниматься. Но Мария оказалась более успешной и пробивной», — рассказал кинокритик.

