«Много ли осталось актеров, которые не запятнали себя?»: почему Максим Матвеев вновь стал востребован в кино

Максим Матвеев сейчас является одним из самых востребованных актеров в российском кинематографе. На данный момент в производстве находятся сразу несколько проектов с его участием, и это неспроста, уверен кинокритик Александр Голубчиков. Он отметил, что осталось мало хороших артистов из поколения Матвеева, поэтому режиссеры обратили на него внимание. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

По словам Голубчикова, в последнее время действительно наблюдается повышенный интерес к персоне Матвеева. Если раньше его многие знали только по «Триггеру», то сейчас он показывает себя и в других амплуа. Во многом на успех в карьере Максима повлияло то, что некоторые коллеги его возраста оказались в «черном списке», так как неосторожно высказывались и вовсе уехали из страны.

«Можно говорить о каком-то ренессансе его успеха и повышенном внимании к его персоне. Долгое время он воплощал образ персонажа из „Триггера“, и, видимо, его это вполне устраивало. Сейчас, возможно, как-то к нему пересмотрели отношение. Плюс, есть потребность в героях для аудитории условно 40+. Много ли у нас осталось востребованных актеров из поколения Матвеева, которые бы не запятнали себя высказываниями? Поэтому можно только позавидовать Матвееву. Мне кажется, что он оказался, как всегда, в нужное время в нужном месте», — заявил кинокритик.

Голубчиков подчеркнул — Матвеев хорошо выбирает проекты, в которых снимается. Не исключено, что, если бы он был сериальным актером телеканала «Домашний», то никакого интереса к нему не было бы.

Кроме того, по мнению кинокритика, роль в популярности Максима Матвеева играет время. Со слов Александра Голубчикова, вполне нормально, когда актер сначала много снимается, а затем уходит в тень. Это можно наблюдать и в карьере жены Матвеева Елизаветы Боярской.

«Боярская на долгое время уходила в тень. Сейчас как-то мы видим, что один за другим появляются релизы с ее участием. Ну, не знаю, мне кажется, что это просто интерес к актеру. Так всегда, мы сначала видим много-много, потом немножко мало, затем опять много. То же самое у нас было с Матвеевым. Сейчас как раз новый всплеск интереса к его персоне. Оказывается, да, у нас есть такой очень интересный актер, многоплановый, который причем в хорошей физической форме, что тоже немаловажно», — поделился кинокритик.

