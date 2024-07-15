«Родила дочку»: среди застрявших в лифте в московском роддоме оказалась продюсер фильма «Брат 3»

В московском роддоме пять рожениц в сопровождении медсестры оказались заблокированы в лифте и не смогли самостоятельно выбраться из кабины. По данным источника «Страстей», среди застрявших была продюсер фильма «Брат 3» Юлия Переверзева, которая сразу после происшествия родила дочку.

По словам собеседника издания, рожениц направили на третий этаж больницы, однако лифт вместо нужного отделения опустился на минус первый этаж и застрял.

На помощь к женщинам оперативно приехали спасатели МЧС, которые вскрыли двери лифта.

«Медицинский персонал роддома профессионально обеспечил необходимую помощь и поддержку находящимся в застрявшем лифте», - подчеркнул источник.

Ранее также сообщалось, что одна из пациенток начала рожать в заблокированном лифте. На некоторое время в кабине погас свет, и будущие мамы боялись находиться в таких условиях.