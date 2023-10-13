«Родила больного, значит наркоманка»: мамы особенных детей о реакции общества

Не секрет, что дети с ограниченными возможностями здоровья, нуждаются в большем внимании и большей поддержке. А как насчет родителей, не отходящих от своего ребенка, и ежедневно борющихся за его развитие? Портал «Страсти» узнал у мам особенных детей, чего им больше всего недостает и с какими трудностями им приходится сталкиваться.

«Наши мамы очень нуждаются в психологах, они нужны, чтоб жить свою жизнь и сделать ее лучше и счастливей, именно свою жизнь со всеми ее нюансами. У меня был опыт недолгой работы с психологом, но это мне помогло перейти на другую ступень в жизни. Также очень важна поддержка общества. Но наше общество живет как-то по-своему, и не всегда это хорошо, и не всегда это плохо», - отвечает Ирина Попкова.

В свою очередь Елена отмечает, что сталкивалась с разным отношением людей к ней и ее ребенку.

«Есть люди, которые столкнулись (в семье друзей, родственников, знакомых есть дети с особенностями), они понимают и относятся спокойно, видя особенности моего ребенка. Предлагают помощь. Но есть и те, кого это не коснулось, и такие дети для них что-то чужое, плохое. И самое обидное, что люди начинают строить свои догадки: «родила больного, значит наркоманка» и т.п. Вот где страшно становится», - рассказывает она.

Анна Маскаева убеждена, что очень не хватает психологического сопровождения для семей с детьми-инвалидами.

«Я вспоминаю, как я вышла из кабинета детского психиатра с ощущением, что небо рухнуло мне на голову и вот-вот меня эта тяжесть раздавит. Как будто я заходила в кабинет свободным, нормальным человеком, а вышла полностью разбитой, с клеймом «аутизм», и я не понимала, что мне делать, куда бежать, как помочь ребенку», - вспоминает Анна.

В тот момент, по ее словам, ей очень была нужна помощь психолога.

Александра подчеркивает, что детям нужно в разы больше внимания и абилитаций, но большинство мам не могут себе позволить даже просто не работать и быть рядом, не то, что оплатить все необходимые курсы.

«Многим даже бесплатные курсы проходить не под силу, потому как кто-то же должен работать и на хлеб с маслом зарабатывать, а помочь некому. Большинство людей плохо понимают все трудности и часто берутся судить родителей, это напрягает. Но главное помнить: то решение, которое мы приняли, оно самое правильное! И с таким же уважением относиться к принятым решениям других людей, ведь только они знают всю ситуацию целиком», - заключила Александра.

О том, как рождение особенного ребенка изменило жизни семи женщин, читайте в нашем материале.