Что скрывает питьевая вода и почему из-за неё возникают проблемы с кожей?

Качество воды влияет на кожу не только при внешнем контакте — во время принятия ванны и умывания. На состоянии всего организма, в том числе кожи, сказывается вода, которую мы пьем. Поговорили с экспертом-биохимиком компании по производству фильтров для воды БАРЬЕР Марией Кулешовой о том, какое воздействие на нашу кожу оказывает питьевая вода, и почему так важно знать, из чего она состоит.

Что такое жесткая и мягкая вода

В воде содержится множество примесей, поэтому в чистом виде ее почти невозможно встретить. В водопроводной воде, которая течет из-под крана, содержатся различные загрязнения: соли жесткости, тяжелые металлы, хлор, пестициды, железо, бактерии и иные микробы . Если в воде переизбыток солей жесткости — кальция и магния, то она классифицируется как жесткая, если мало — мягкая.

Как чрезмерно жесткая вода влияет на кожу

Влияние жесткой воды на организм проявляется со временем. Если пить такую воду регулярно, это может привести к снижению всасываемости ценных веществ, замедлению пищеварения и перистальтики, дисбактериозу, а также застою солей в организме, что в свою очередь вызывает развитие мочекаменной болезни. На кожном покрове чрезмерно жесткая вода проявляется в виде сухости и раздражений, потери эластичности, преждевременных морщин и даже кожных заболеваний.

Как определить, что вода слишком жесткая

Определить, что домашняя вода содержит высокую концентрацию солей жесткости можно самостоятельно по следующим признакам:

на чайнике быстро образуется накипь, на сантехнике — известковый налет;

моющие средства плохо пенятся и быстро расходуются;

на вымытой посуде видно белесые разводы;

после душа или умывания на коже ощущается зуд и стянутость.

Как смягчить жесткую воду

Как мы уже выяснили ранее, жесткость воды — это высокое содержание солей жесткости. Соответственно, чтобы сделать воду более мягкой, необходимо снизить концентрацию этих примесей, а лучше — использовать фильтрованную воду. Среди домашних способов можно выделить следующие: