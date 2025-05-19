Рисуют иконы и поздравляют с днем рождения: как в соцсетях романтизируют маньяка Пичушкина

В соцсетях обнаружены группы, романтизирующие серийного убийцу Пичушкина. Об этом стало известно «Страстям».

На днях в Бердянске Запорожской области задержали 14-летнюю поклонницу серийного убийцы Александра Пичушкина, более известного как «Битцевский маньяк». Девочка убила 7-летнего ребенка, забив ее до смерти молотком. Именно так поступал со своими жертвами Пичушкин.

Подозреваемая оставила рядом с телом жертвы записку, в которой признается в любви к Пичушкину.

«Страсти» выяснили, что в соцсетях есть сразу несколько групп, которые занимаются романтизацией «Битцевского маньяка». Так, на одну из самых крупных подписано почти 3 тысячи человек. В основном это несовершеннолетние.

Контент в таких группах разнообразный. Вот, кто-то восхищается красотой Пичушкина в молодости.