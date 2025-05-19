Рисуют иконы и поздравляют с днем рождения: как в соцсетях романтизируют маньяка Пичушкина
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В соцсетях обнаружены группы, романтизирующие серийного убийцу Пичушкина. Об этом стало известно «Страстям».
На днях в Бердянске Запорожской области задержали 14-летнюю поклонницу серийного убийцы Александра Пичушкина, более известного как «Битцевский маньяк». Девочка убила 7-летнего ребенка, забив ее до смерти молотком. Именно так поступал со своими жертвами Пичушкин.
Подозреваемая оставила рядом с телом жертвы записку, в которой признается в любви к Пичушкину.
«Страсти» выяснили, что в соцсетях есть сразу несколько групп, которые занимаются романтизацией «Битцевского маньяка». Так, на одну из самых крупных подписано почти 3 тысячи человек. В основном это несовершеннолетние.
Контент в таких группах разнообразный. Вот, кто-то восхищается красотой Пичушкина в молодости.
А здесь в честь дня рождения маньяка публикуют открытки с сердечками.
Некоторые подписчики выкладывают фотографии дома, где предположительно, может жить мать Пичушкина.
Это не единственная группа, где поклоняются убийце. Есть еще несколько пабликов, в которых состоит несколько сотен человек. Они неактивны, но все равно публикуют Пичушкина в положительном образе. Так, в одной из групп выложено изображение иконы с маньяком. В другой же группе публиковались заметки с воспоминаниями убийцы.
Сайт «Страсти» запросил комментарий у «Лиги безопасного интернета» касательно упомянутых групп в соцсетях.
Ранее мы писали о том, что Ева Меркачева отреагировала на появление подражательницы маньяка Пичушкина.