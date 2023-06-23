Рискованная авантюра: Горбашов из «Миража» рассказал о своем школьном выпускном

Пока в России гремят выпускные вечера, а вчерашние дети-школьники превращаются на глазах во взрослых юношей и девушек, которые вот-вот станут совсем самостоятельными, сайт «Страсти» поговорил с музыкантом, легендарным гитаристом группы «Мираж» Алексеем Горбашовым о том, как он прощался со школой, и чем ему запомнился выпускной вечер.

Горбашов окончил Люберецкую школу №4 в июне 1979 года. По словам музыканта, у него был очень дружный класс. Им так не хотелось расставаться со школой, что свой выпускной они решили отметить прямо в школьном кабинете.

«У нас были особые отношения с классным руководителем - учителем математики Ираидой Григорьевной. Про таких людей говорят: «Педагог от Бога». Она нас учила не только алгебре и геометрии, но и самому главному - быть людьми. Мы не могли себе представить, что вот так вот возьмём и расстанемся с ней на всю жизнь, и попросили её отметить выпускной вместе с нами в родном кабинете математики», - вспоминает он.

Учительница поддержала рискованную авантюру – «ведь всем было ясно, что раз выпускной, значит, мы принесём в школу алкоголь, и если это дойдёт до Управления образования, то по шапке получат все». Однако Ираиде Григорьевне удалось убедить директора школы в том, что всё будет в порядке.

«Мы сдвинули парты и сделали из них один огромный стол. Разумеется, родители наготовили для нас всяких вкусностей, и мы полночи сидели за этим столом вместе с Ираидой Григорьевной, вспоминая наши школьные годы, а когда она устала, проводили её домой, а сами пошли гулять по ночным Люберцам», - рассказывает Горбашов.

Кто-то из одноклассников после прогулки отправился домой, а самые стойкие под утро вернулись в класс подкрепиться чаем с пирожными.