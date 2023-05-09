«В первые же дни войны рвался на передовую»: гитарист «Миража» о подвигах своего деда
Фото: Из личного архива Алексея Горбашова
Сегодня, 9 мая 2023 года, празднуется 78-летняя годовщина со Дня Великой Победы. В праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов принято вспоминать подвиги наших героев, освободивших свою землю от немецко-фашистских захватчиков. Мы поговорили с гитаристом культовой группы «Мираж» Алексеем Горбашовым о его деде – Алексее Михайловиче Колыхалове – внесшем значительный вклад для страны в годы ВОВ.
Алексей Михайлович Колыхалов учился в Военно-воздушной академии имени Жуковского. Когда началась Великая Отечественная война, он был курсантом 3-го курса, и в первые же дни войны без раздумий написал рапорт с просьбой отправить его на передовую, рассказывает Горбашов. Однако в удовлетворении рапорта ему было отказано. Армии требовались грамотные военные инженеры для обслуживания, разработки и испытаний авиационной техники. Поэтому приказ начальства был такой: продолжить обучение и стать специалистом, в которых так нуждалась Родина.
«Дед закончил Академию с отличием в 43-м, и руководство учебного заведения предложило ему занять должность преподавателя. Но дед снова написал рапорт с просьбой отправить его в действующую воинскую часть. На этот раз рапорт был удовлетворён, и дед поступил на службу на только что образованную Научно-экспериментальную базу ВВС Рабоче-крестьянской Красной Армии», - продолжает музыкант.
Фото: Из личного архива Алексея Горбашова
Вся работа Алексея Михайловича имела гриф секретности, так как она была связана не только с ремонтом повреждённой в боях авиационной техники, но в первую очередь с разработками и испытаниями.
«Дед никогда не делился подробностями своей работы даже со своими самыми близкими, но о её важности и ценности для страны можно судить по его наградам, среди которых высшие награды того времени – ордена Ленина, Красной Звезды и Боевого Красного Знамени», - отмечает Горбашов.
После войны научно-исследовательская база была преобразована в НИИ ВВС, работе в котором Алексей Михайлович посвятил всю оставшуюся жизнь.
Я всегда гордился своим дедом. Гордился в первую очередь его характером: он был принципиальным, не терпел сплетен и пустых разговоров, всегда был требователен, но справедлив с подчинёнными. Дед сделал очень много для меня и для моего воспитания. Именно он привил мне любовь к труду и знаниям, научил обращаться со стрелковым оружием, водить машину и делать самое главное для любого мужчины – в сложных ситуациях уметь «брать штурвал на себя». И за это я очень благодарен своему любимому деду Алексею Михайловичу Колыхалову.
Алексей Горбашов
Музыкант, гитарист группы «Мираж»