«В первые же дни войны рвался на передовую»: гитарист «Миража» о подвигах своего деда

Сегодня, 9 мая 2023 года, празднуется 78-летняя годовщина со Дня Великой Победы. В праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов принято вспоминать подвиги наших героев, освободивших свою землю от немецко-фашистских захватчиков. Мы поговорили с гитаристом культовой группы «Мираж» Алексеем Горбашовым о его деде – Алексее Михайловиче Колыхалове – внесшем значительный вклад для страны в годы ВОВ.

Алексей Михайлович Колыхалов учился в Военно-воздушной академии имени Жуковского. Когда началась Великая Отечественная война, он был курсантом 3-го курса, и в первые же дни войны без раздумий написал рапорт с просьбой отправить его на передовую, рассказывает Горбашов. Однако в удовлетворении рапорта ему было отказано. Армии требовались грамотные военные инженеры для обслуживания, разработки и испытаний авиационной техники. Поэтому приказ начальства был такой: продолжить обучение и стать специалистом, в которых так нуждалась Родина.

«Дед закончил Академию с отличием в 43-м, и руководство учебного заведения предложило ему занять должность преподавателя. Но дед снова написал рапорт с просьбой отправить его в действующую воинскую часть. На этот раз рапорт был удовлетворён, и дед поступил на службу на только что образованную Научно-экспериментальную базу ВВС Рабоче-крестьянской Красной Армии», - продолжает музыкант.