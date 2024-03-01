Риск токсоплазмоза: опасно ли беременным женщинам контактировать с кошками

Каждая женщина старается беречь себя во время беременности, но будущая мама может даже не подозревать, что ей опасно контактировать с домашними кошками. Фелинолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и физиологии Алтайского государственного университета Татьяна Антоненко рассказала сайту «Страсти», являются ли усатые любимцы переносчиками токсоплазмоза.

Токсоплазмоз — заболевание животных и человека, которое характеризуется поражением лимфатической и нервной систем, зрительного аппарата, мышц скелета. Паразит токсоплазма может попасть в организм разных видов животных, но размножаться он способен только в теле кошек. Инфекция опасна для людей с иммунодефицитом и беременных женщин, заразившихся впервые в период беременности.

Фелинолог отметила, что домашние кошки, действительно, могут заразить человека этой болезнью.

«Про токсоплазмоз — чистая правда. Если ваш питомец имеет доступ к улице и ловит мышей, то вполне может им заразиться, — объясняет специалист. — В целом они очень чистоплотные животные, но есть нюанс. Действительно, в этом случае беременным опасно с ними находиться рядом. Даже домашняя кошка, которая нигде не гуляет, может заразить вас болезнью кошачьих царапин, потому что под когтями у них находится место, которое они не могут вычистить».

Подробное интервью с фелинологом, изучающим кошек более 25 лет, вы можете прочитать по ссылке.