В первый день весны в России отмечают День кошек. Эти удивительные создания улучшают нашу жизнь одним своим внешним видом. Но, что делать, если мурлыкающий любимец не слушается: дерет обои, метит территорию и постоянно причиняет неприятности? Как подружиться с питомцем и узнать его поближе? Об этом сайту «Страсти» рассказала фелинолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и физиологии Алтайского государственного университета Татьяна Антоненко, которая изучает их более 25 лет. И знает про мурчащих все!

Фелинолог — это специалист, который досконально разбирается в породах кошек их анатомии, особенностях селекции, правилах разведения и содержания. В основном они работают на выставках, но наша героиня выбрала путь науки: она исследует поведение, физиологию домашних питомцев и хищных млекопитающих.

— Татьяна, расскажите про свой путь в профессию фелинолога? Это была мечта детства или уже осознанный выбор?

— Конечно, путь в профессию идет с детства. Как и у многих наших соотечественников, у меня дома жили кошки, среди которых были любимчики. Безмерная любовь к пушистым любимцам переросла в интерес к изучению их поведения, физиологии.

Мой путь в профессию начался в 1996 году. В старших классах школы я начала думать, куда мне поступать. Выбирала между медицинским университетом и биологическим факультетом АлтГУ, где я работаю на данный момент. По результатам экзаменов, я проходила в оба вуза. Когда я подавала документы на биологический факультет, мне рассказали, что там есть кафедра зоопсихологии, зоологии, на которой изучают именно поведение животных. Это первый фактор, заинтересовавший меня. Вторым стали слова декана моей маме, детскому врачу: «Вы же не хотите, чтобы ваша дочь пошла по вашим стопам и слушала ежедневно жалобы людей»? После я твердо решила: стану биологом.

— От кошек без ума многие, но не все решатся связывать жизнь с их изучением. Когда вы поняли, что изучать питомцев — ваше призвание?

— Осознание пришло во время учебы, со временем появляется интерес к той или иной области. Со второго курса я знала, что буду заниматься зоопсихологией (изучением поведения — прим. «Страсти») кошек. Об этом выборе я ни разу не пожалела: люблю свою работу.

— Сколько ученых-фелинологов в нашей стране? Насколько развита эта сфера в России?