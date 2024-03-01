«Усы, лапы и хвост — вот мои документы»: интервью с фелинологом, представителем самой «кошачьей» профессии
© Личный архив Татьяны Антоненко
В первый день весны в России отмечают День кошек. Эти удивительные создания улучшают нашу жизнь одним своим внешним видом. Но, что делать, если мурлыкающий любимец не слушается: дерет обои, метит территорию и постоянно причиняет неприятности? Как подружиться с питомцем и узнать его поближе? Об этом сайту «Страсти» рассказала фелинолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и физиологии Алтайского государственного университета Татьяна Антоненко, которая изучает их более 25 лет. И знает про мурчащих все!
Фелинолог — это специалист, который досконально разбирается в породах кошек их анатомии, особенностях селекции, правилах разведения и содержания. В основном они работают на выставках, но наша героиня выбрала путь науки: она исследует поведение, физиологию домашних питомцев и хищных млекопитающих.
— Татьяна, расскажите про свой путь в профессию фелинолога? Это была мечта детства или уже осознанный выбор?
— Конечно, путь в профессию идет с детства. Как и у многих наших соотечественников, у меня дома жили кошки, среди которых были любимчики. Безмерная любовь к пушистым любимцам переросла в интерес к изучению их поведения, физиологии.
Мой путь в профессию начался в 1996 году. В старших классах школы я начала думать, куда мне поступать. Выбирала между медицинским университетом и биологическим факультетом АлтГУ, где я работаю на данный момент. По результатам экзаменов, я проходила в оба вуза. Когда я подавала документы на биологический факультет, мне рассказали, что там есть кафедра зоопсихологии, зоологии, на которой изучают именно поведение животных. Это первый фактор, заинтересовавший меня. Вторым стали слова декана моей маме, детскому врачу: «Вы же не хотите, чтобы ваша дочь пошла по вашим стопам и слушала ежедневно жалобы людей»? После я твердо решила: стану биологом.
— От кошек без ума многие, но не все решатся связывать жизнь с их изучением. Когда вы поняли, что изучать питомцев — ваше призвание?
— Осознание пришло во время учебы, со временем появляется интерес к той или иной области. Со второго курса я знала, что буду заниматься зоопсихологией (изучением поведения — прим. «Страсти») кошек. Об этом выборе я ни разу не пожалела: люблю свою работу.
— Сколько ученых-фелинологов в нашей стране? Насколько развита эта сфера в России?
С научной точки зрения я — единственный в стране фелинолог, защитивший кандидатскую диссертацию по поведению домашних кошек. Моя работа рассказывает не просто о поведении животных, а об их темпераменте. Они, как и люди, делятся на флегматиков, меланхоликов, сангвиников и холериков. Существуют и разные группировки кошек: одни живут в питомниках, другие — в домашних условиях, третьи — в приютах. Очень много было проделано работы для изучения бездомных животных. В этом деле мне сильно помогли мои студенты и научные руководители.
В более широком смысле такие специалисты, конечно же, есть. Существуют у нас и фелинологические ассоциации: хороший научный пул сотрудников изучает животных в Московском зоопарке.
— С какими проблемами к вам обычно обращаются хозяева питомцев? На что они жалуются? Проводите ли вы для них лекции/семинары или занимаетесь только обучением студентов?
— Хозяева питомцев, чаще всего, обращаются с жалобами на нечистоплотность. Здесь достаточно дать пару советов. Но, бывает, человеку необходима подробная консультация, где требуется индивидуальный подход. В особо сложных случаях владелец пушистого друга не готов менять свое поведение, поэтому ему сложно найти контакт с животным. Большинство кошек не обладают никакой мстительностью — это миф. Если поведение питомца испортилось, значит на это есть объективная причина.
Главная проблема хозяев заключается в том, что они могут прочитать о поведенческих аспектах в Интернете, применить, а если не получится — выкинуть животное на улицу. Владельцы питомцев даже не догадываются о существовании зоопсихологии, фелинологии, которые помогают многое корректировать.
Я провожу открытые лекции о наших усатых друзьях и консультирую совершенно бесплатно. Для меня это в радость, потому что у меня самой нет кошки.
— Тема жестокого обращения с животными сейчас очень актуальна. Законы принимаются, но на деле они не работают. Каким способом, по-вашему, мнению, можно решить эту проблему?
— Самая главная проблема — у нас нет законодательной базы, запрещающей заводить кошек и просто выбрасывать их на улицу. И это очень печально. Многие покупают животных, начинают заниматься их размножением, не имея специальных знаний, навыков. Кошку превращают в фабрику по производству котят. Эти вещи очень сильно ранят. Бездомные животные появляются на улицах не из-за размножения. Обычно владельцы кошек просто не захотели решить какую-то поведенческую проблему. Они не понимают, что нерешаемых ситуаций не существует, а избавиться от питомца всегда проще. Животное — это не игрушка.
— Почему у специалиста-фелинолога нет кошки? Расскажите, как так вышло?
Кошку я завести не могу: мой старший сын страдает аллергией. У меня живет собака породы эрдельтерьер, ящерица и тараканы (они являются ее кормом).
— Как наказывать кошку? Есть ли методы, позволяющие безболезненно корректировать поведение питомца?
Бить, ругать, наказывать так же, как и детей, конечно, — нельзя, это мое категоричное мнение. Исключением может стать воспитание собаки. Им важно порой показать, кто главнее, иначе она не будет вас уважать. Но речь идет не о физическом насилии, а, например, о резком одергивании поводка. В отношении кошки наказание — неуместно, особенно если вы не застукали ее за пакостями здесь и сейчас. С ними нужно быть хитрее.
Есть несколько вариантов корректировки их поведения. Прежде всего, нужно выяснить причину. Она, может быть, банальной. К примеру, хозяин заменил древесный наполнитель на комкующийся. И питомцу вдруг не понравился его запах, текстура, и он начал ходить в туалет где-попало. Владелец животного приходит и начинает бить. Зачем? Дело здесь не в кошке, а в человеке, который создал такую ситуацию. В этом случае, если вернуть старый наполнитель, проблема решится сама собой.
Или вы купили когтеточку, но она маленькая: кошке в итоге не нравится. Дело в том, что у нее должен быть вполне конкретный размер, чтобы животное могло «растянуться» в длину. Главное побуждение у питомца — не поточить когти, а пометить территорию. Ему может не понравиться не только длина, но и ее структура, месторасположение. В итоге ваш усатый друг начинает по привычке драть диван.
— Поддаются ли кошки дрессировке так же хорошо, как и собаки? Или с ними дело обстоит гораздо сложнее?
— Да, мурлыкающие питомцы прекрасно дрессируются. В случае с ними, в отличие от собак, мы не используем наказания и подкрепляем только правильное поведение. Вы можете приучить животное ходить на задних лапах, выполнять разные трюки, как это делает Куклачев. Но опять же — каждый любимец индивидуален: какие-то общие команды он сможет выполнять, а какие-то ему будет сложно. Способность к обучению зависит от темперамента питомца: кто-то быстрее «схватывает» информацию, а кто-то гораздо медленнее. Это работает и с людьми. Опять же, когда мы говорим о дрессировке собак, это имеет смысл. В случае с кошками — это скорее развлечение. Они легко обучаются, но вопрос: захотят ли?
Если говорить о методах дрессировки, можно использовать, как и с собаками, пищевое поведение. Однажды я научила кота давать лапу: мы основывались на игру, но какие-то моменты я поощряла витаминками. С кошкой важно, какой вы ранг имеете по отношению к ней, в ее иерархии.
— Кошка выбирает «любимчиков» среди членов семьи? Почему она так делает?
— Кошка может воспринимать всю группу людей, которая с ней проживает, как свою, но при этом выделять одного человека. Возможно, животному с ним комфортнее находиться или ему нравится, как он его гладит. Здесь тоже есть симпатии, как и у собак, и у людей.
У кошек есть привязанности, как и у нас с вами. Но насколько яркие их эмоции и соотносятся ли они с человеческими — это вопрос далекого будущего. Я думаю, рано или поздно кто-то его изучит.
— Как правильно кормить усатого друга, чтобы у него не возникло проблем с пищеварением?
— Вопреки распространенному мнению, кошкам нельзя давать молочные продукты. Для животных есть специализированные корма — можно отдать предпочтение им. Либо давать мясо. Порой хозяева кормят питомцев едой «со стола»: так делать нельзя. Под строгим запретом находятся также и сладости. Нужно помнить, что кошки — плотоядные хищники. Подробнее проконсультироваться о рационе питомца можно с ветеринаром. Но помните: если вы завели животное, на вас лежит ответственность за его благополучие. В любом случае кошку надо периодически водить к врачу.
— Какие существуют интересные факты о кошках? Или, может быть, заблуждения. Перечислите несколько.
— Вопреки распространенному мнению, что кошка любит гулять сама по себе, она — существо социальное. Дикие животные могут жить в одиночке, но не домашние питомцы. Им важно находиться в группе.
Еще один интересный факт — кошки не видят в абсолютной темноте, для них слух важнее зрения, хотя его они тоже хорошо используют.
Наши усатые друзья — сумеречные животные. Поэтому они так любят охотиться на мелких мух, птиц, ящериц. У них очень широкий спектр питания. Именно поэтому кошки с удовольствием бегают за лазерной указкой: у них включается охотничий инстинкт.
До конца не изучено, понимают ли кошки человеческую речь. Порой нам кажется, что это так, но доказательств пока нет. Все-таки питомцы больше воспринимают интонацию и отдельные фразы: они же отзываются на свою кличку. Кошка может понимать слова «играть», «еда». То есть у них есть ассоциативный ряд, но не такой богатый, как, например, у обезьян.
То, что кошки умеют лечить — это миф. Но они могут наладить ваше эмоциональное состояние. Когда человек говорит, что питомец лег на больное место, тут простое объяснение: скорее всего, оно немного теплее остальных органов, а кошки — теплолюбивые животные. Они с такой же радостью придут погреться на батарею или печку.
— Существует мнение, что кошки опасны для беременных, поскольку они являются переносчиками токсоплазмоза. Это заблуждение или реальный факт?
— Про токсоплазмоз — чистая правда. Если ваш питомец имеет доступ к улице и ловит мышей, то вполне может им заразиться и передать болезнь человеку. В целом они очень чистоплотные животные, но есть нюанс. Действительно, в этом случае беременным опасно с ними находиться рядом. Даже домашняя кошка, которая нигде не гуляет, может заразить вас болезнью кошачьих царапин, потому что под когтями у них находится место, которое они не могут вычистить.
— Почему кошки мурчат и трутся об ноги? Они так выражают свою любовь?
— Котята мурчат, когда массируют грудь матери. Наши кошки иногда хотят «впадать в детство», так скажем. Поэтому они мурлыкают, перебирают лапами — в этот момент им приятно. Если пушистый любимец трется об ноги, это вовсе не значит, что он вас любит. У питомцев на морде располагаются пахучие железы, и они вас метят как свою территорию.
— Расскажите, в чем заключается ваша научная работа? Приведите пример самых интересных исследований.
— Работа ученого — это не какие-то открытия, это погружение вглубь тематики, планомерное ее изучение. Мне интересно все, но есть исследования, которые могут привлечь внимание и простого владельца кошки. Например, геногеография. Термин звучит страшно, но он означает всего лишь разнообразие окрасов кошек. Мы задаемся вопросом: «Каких больше в регионе: черных или белых, полосатых или рыжих?». Изучаем и поведенческие особенности животных — то, как они отличаются дома и на улице.
Когда погружаешься вглубь какой-либо темы, осознаешь, что в какой-то области был неточен. Я занимаюсь исследованием и хищных кошек, которые живут в Барнаульском зоопарке. По поводу домашних питомцев, научные наработки могут открыть много интересного для их владельцев и улучшить совместное проживание человека с усатыми друзьями.
— Наш сайт называется «Страсти». А что для вас страсть?
— Я понимаю это слово в широком смысле. Для меня страсть — это погруженность, увлеченность, желание творить и совершать то, что ты любишь.