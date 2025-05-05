Режиссеру Леониду Хейфецу открыли памятник на Троекуровском кладбище

Режиссеру, народному артисту России Леониду Хейфецу открыли памятник на Троекуровском кладбище. 4 мая мастеру исполнился бы 91 год.

Официальное открытие состоялось 5 числа. Фото монумента опубликовала актриса Татьяна Усатова – ученица режиссера.

«Вчера моему любимому мастеру, моей путеводной звезде Леониду Хейфецу исполнился бы 91 год. А сегодня было официальное открытие его памятника. Я знаю, что все эти годы и сейчас вы всегда со мной. Каждый день моей жизни. Я это точно знаю», - написала Усатова.

Монумент на могиле Хейфеца представляет собой две плиты, на одной из которых сделано фото режиссера и написано его имя. На месте захоронения лежат свежие цветы.

Напомним, Хейфец умер 18 апреля 2022 года. Ему было 87 лет.

Хейфец родился в Минске. Был выпускником режиссерского факультета ГИТИСа, позже – его преподавателем. В 1993 году удостоен звания народного артиста РФ. Награжден Орденом Почета.

В апреле 2025 года умер скульптор и художник Зураб Церетели. Известно, что он делал памятник для могилы супруги и одновременно для себя.