Режиссер Жу Монтвилайте рассказала о постановке шоу группы «Тату» в Токио

Режиссер Жу Монтвилайте рассказала сайту «Страсти» о постановке шоу группы «Тату» в Токио в 2003 году. Она отметила, что была проделана большая работа.

Монтвилайте указала, что «чес под минус по России» и выступление на большой стадионной площадке – это существенная разница.

«Когда группа возглавила мировые чаты, Ивану Шаповалову (создатель и продюсер группы «Тату» - прим. «Страсти») пришлось перестраиваться. Он позвал Владимира Месхи (продюсер – прим. «Срасти») и меня. Мы сделали большую работу. Отсняли видеоряд для восьми гигантских экранов под каждую композицию. Делали стиль солисток. Появилась драматургия в шоу», - поделилась Монтвилайте.

Она отметила, что «со сцены валил мощный живой звук в исполнении музыкантов I.F.K и Пита из «Маши и Медведи». Говоря о результате работы, режиссер заявила: «Было круто!» Размер гонорара за постановку шоу группы «Тату» режиссер не раскрыла, но рассказала, что по тем временам он был большим.

О других интересных проектах Монтвилайте и творческом пути режиссера читайте в нашем интервью.