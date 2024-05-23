Режиссер Владимир Котт рассказал о подвиге Гоши Куценко на съемках фильма «Непослушники»

Режиссер Владимир Котт рассказал, что актер Гоша Куценко в новом фильме «Непослушники» отказался от каскадера. Чтобы быть честным со зрителем, он даже залез в ноябре в ледяную воду. Об этом кинематографист сообщил в беседе с порталом «Страсти».

Уже 6 июня на большие экраны выйдет новая часть комедии Владимира Котта. В этот раз главным героем стал не Виктор Хориняк, а Гоша Куценко, появившийся в предыдущем фильме. Режиссер признался, что был счастлив работать с таким профессиональным артистом.

«С Гошей у нас тоже случилось творческое счастье. Его персонажу надо было плыть в холодной воде, а это был ноябрь. Мы вызвали каскадера, я сказал: «Так, ну тут мы снимем портретик крупно, а потом вставим тебя, что ты плывешь». Он сказал: «Нет, дай я сам попробую», – и прыгнул в воду. Он совершил подвиг, понимая, что зритель не поверит, что это он, как бы мы это ни скрывали. И первое, что он сказал, когда вышел: «Ну что? Какой у нас объектив был?», – то есть ему было важно, чтобы это был он. Много там было историй, Гоша прекрасный артист, и вообще из тех, кто не может повторить один и тот же дубль одинаково, он все время ищет, и это прекрасно!» - рассказал режиссер Котт.

К слову, в новой части Владимиру пришлось работать еще и детьми-актерами. Однако никаких трудностей для него от этого не добавилось, хотя обычно с несовершеннолетними сотрудничать сложнее.

«Мне всегда очень сложно работать с детьми, потому что я их всегда жалею… это же дети. Но они выдерживали смены по 12-14 часов – у нас два мальчика пяти лет и девочка девяти. Я не видел, чтобы они уставали, что им хочется спать, в отличие от многих взрослых. У них было ощущение, что они попали в большое-большое приключение, в большую-большую игру. Очень редко бывает, когда собирается кастинг, который вдруг становится командой. Эти дети стали командой и каждый из них несет в себе очень яркую индивидуальность, надеюсь, они будут звездами. Мне очень тяжело работалось с детьми, но здесь я получал удовольствие, потому что актерская органика у детей безупречная. Дети не могут врать, поэтому все и получилось», - признался Владимир Котт.

Полное интервью с режиссером «Непослушника» читайте на сайте «Страсти».