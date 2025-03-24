Режиссер Переверзев сообщил, что съемки «Брата 4» начнутся в сентябре 2025 года

Режиссер Валерий Переверзев раскрыл новые подробности работы над фильмом «Брат 4», который станет продолжением «Брата 3». По его словам, уже в сентябре могут начаться съемки проекта. Об этом узнал портал «Страсти».

В интервью порталу Переверзев рассказал, что сценарий фильма уже готов, просчитаны затраты, а также есть даже раскадровки. Если бы не другой проект кинематографиста «Тени Москвы», то он бы уже вовсю занимался «Братом 4». Но пришлось его на время отложить.

«На днях буквально у меня состоялось неформальное общение с инвестором. И он говорит: «На сентябрь готовь «Брат 4». Мне нравится, делаем». То есть это значит, что лето уйдет на переговорный процесс, на какие-то договоренности по финансированию, на выбор локаций и так далее», - сообщил Валерий.

Режиссер поделился, что «Брат 4» будет классическим хоррором. Опыт в подобном у Переверзева есть, так как он создавал музей телесных наказаний.

К слову, также постановщик планирует снять еще один не артхаусный проект – сериал про группу Centr. Причем в многосерийной ленте он хотел выступить в качестве продюсера, но его уговорили все-таки заниматься режиссурой.

«Я хочу уходить от артхауса. Меня так или иначе мое окружение пытается убедить, что нужно сделать какое-то нарративное кино для массового потребления», - признался режиссер.

Интервью с Валерием Переверзевым о фильмах, критике и любви к жене читайте на сайте «Страсти».