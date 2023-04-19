Режиссер многих российских секс-фильмов рассказал, какие люди чаще соглашались сниматься

Порнорежиссер Сергей Логинов, снявший около 60% российских секс-фильмов, объяснил, что толкало парней и девушек участвовать в его кино для взрослых. Ответ приводит сайт «Страсти».

С Логиновым работали разные люди, включая профессиональных актеров.

«Хотя, чем больше в актёрской профессии, тем менее согласны обнажаться. Часто без определённой профессии, потому и соглашались, ибо человек, обученный какой-то профессии, всё-таки тяготеет к реализации в этой профессии», - сообщил Логинов.

Кандидаток на съемки проверяли: каждый раз все происходило по-разному.

«Иногда проверяли осуществлением сексуального акта, иногда нет, по-всякому», - признался порнорежиссер.

В его кинокарьере случалось так, что после съемок актрисы предъявляли претензии.

«Случаев беременности не помню. Претензии случались от актрис, пошедших по другому жизненному пути и пожалевших о периоде, когда они снимались. Таких было 3-4 случая, но позже, когда я уже завершил деятельность», - поделился собеседник.

Подробнее о порнобизнесе Логинова, требованиях к актерам и его увлечениях экзотерикой читайте в нашем материале.