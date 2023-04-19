«Я сделал кучу фильмов про то, как девушки оттягивают трусики»: Сергей Логинов о том, насколько трудно и убыточно снимать порно
Порнорежиссер Сергей Логинов рассказал, как выбирал актеров для своих секс-фильмов и что с ними стало.
Сергей Логинов снял около 60% откровенных российских секс-фильмов. Сначала он был издателем и выпускал газету с объявлениями о работе, занимался кино как хобби, любил красивых девушек. Разные обстоятельства затолкали его на Порноолимп. Он и не думал становиться главным российским порнорежиссером, не хотел стычек с милицией и не ожидал получить условную судимость за незаконную порнографию.
Он выбирал для съемок мужчин с большим половым органом и предпочитал женщин постарше. У мужчин была важна управляемая эрекция, у женщин – большая грудь и красивая внешность. На кастингах женщин проверяли, это делали по-разному: иногда «осуществлением сексуального акта».
На самую большую съемку Логинова в 2006 году съехались фотографы из эротических журналов и даже представитель программы «Секс с Анфисой Чеховой».
Съемки фильмов для взрослых закончились с исчезновением видеокассет и дисков. Из-за появления интернета снятый Логиновым эротический контент стало некуда продавать.
После ухода из индустрии он сделал громкую карьеру астролога-предсказателя. Это не просто хобби, это его работа. Одних – лечит, другим помогает трудоустроиться, третьим – приобрести профессию высокоэффективного целителя, четвертым предсказывает судьбу.
Логинов предпочитает не отождествлять себя с порно. Он говорит: «Я не из того мира, о котором кажется, что я из него».
Основатель эротики в России дал интервью порталу «Страсти», в котором раскрыл, с какими трудностями столкнулся, основав порнобизнес, рассказал про отбор актеров и требования к ним, а также о заработках за съемки сексуальных сцен.
Вы были одним из пионеров, кто снимал порно в России в 90-е-начале нулевых. С какими сложностями пришлось столкнуться, чтобы организовать этот бизнес?
Сложности: милицейский прессинг, нестабильная работа компьютера, в т.ч. программ-редакторов видеомонтажа, недисциплинированность девушек-моделей, комары и мухи при съёмках на природе, отсутствие эрекции у парней, мой ужасный характер, моё неколебимое варварство в отношениях с миром, моя слепота в обнаружении очевидных возможностей.
Женщины и мужчины каких профессий соглашались сниматься в ваших фильмах?
Самых разных, любых. И даже профессиональные актёры с актрисами, хотя чем больше в актёрской профессии, тем менее согласны обнажаться. Часто без определённой профессии, потому и соглашались, ибо человек, обученный какой-то профессии, всё-таки тяготеет к реализации в этой профессии.
Смотря фильмы для взрослых, снятые в последние годы, вы сравниваете их со своими работами? В чем, на ваш взгляд, отличие порно в 90-е от современной эротики?
Я не смотрел фильмы для взрослых, не смотрю и не собираюсь. Мне это неинтересно. Мне было интересно снимать, а не смотреть. Творческий процесс для меня = создавать, а не потреблять продукт. О современной эротике я ничего не знаю. Никакой эротики в окружающем пространстве я не наблюдаю. Мне нравилось делать фильмы, делать кино, творить. Мне с детства нравилось кино, а не видеоряд по какой-то теме. Лучше сравнивать мои (некоторые) работы с советскими комедиями, а не продукцией для взрослых. То есть я не из того мира, о котором кажется, что я из него.
Спустя годы возникают мысли, что делали неправильно тогда, что бы поменяли?
Изначально я совершил множество ошибок, но многое увидел сразу. Вопросы юридического оформления надо было решать до лобового столкновения с милицией, а не после. К людям относиться надо было нежней, человечней, без нервического напряжения. Снимать фильмы о красивых девушках, заголяющихся на природе, подиуме и снимать комедии было не полезно для денег, а лучше побольше секса. Хотя самовыражение у меня шло именно с позирующими девушками и в сюжетных комедиях. Внутренний конфликт налицо.
Съемки порно не стали неким клеймом, которое потом мешало в поисках работы, в личной жизни?
Ни в коем случае. После кинокарьеры у меня была громкая карьера астролога-предсказателя: так вот сколько я ни пытался «произвести интерференцию разных реноме», дабы опереться в одной деятельности на авторитет предыдущей, так и не удалось. Если меня воспринимали астрологом-предсказателем, то только так и хотели воспринимать. Знать о моих прежних достижениях не хотели. Работу я никогда в жизни не искал, предыдущая карьера была связана с изданием газеты объявлений о работе. Я помогал людям искать работу, а не искал сам. Что такое «искать работу», я не знаю. Личная жизнь - это что-то вообще совершенно другое, не связанное с куском профессиональной карьеры.
Вам нравилось то, чем занимались, или это был, скорее, способ зарабатывания денег?
Разумеется, нравилось. Это составляло важный смысл жизни, особенно монтаж. Складывать кубики, чтобы получился видеоряд – это ли не детское наслаждение творчеством? Разделяй и властвуй, над кусочками образного ряда.
Большую часть времени я вкладывал деньги, а не зарабатывал. Я обожал снимать и монтировать фильмы, это напоминало «платное хобби». В этом смысле я был не бизнесменом с холодным расчётом, а творцом, реализующим замысел.
Как вы проверяли моделей на предмет, годятся ли они для съемок? С внешностью все понятно, а секс? Как проходили кастинги?
Иногда проверяли осуществлением сексуального акта, иногда нет, по-всякому. В разные времена по-разному. Но надо понимать, я же снимал не только фильмы про секс, мне нравилась широкая палитра тематических областей. Я сделал кучу фильмов про то, как девушки крутят попками и оттягивают трусики. В сексуальной области ведёт всё-таки мужчина и женская пригодность не столь важна. Хотя чем живее модель, конечно, тем лучше. Идеально, когда у неё моторчик или она искрящийся вулкан.
Были случаи, когда женщины после съемок в ваших фильмах беременели? Не имели претензий?
Нет, случаев беременности не помню, либо о них не знаю. Претензии случались от актрис, пошедших по другому жизненному пути и пожалевших о периоде, когда они снимались. Таких было 3-4 случая, но позже, когда я уже завершил деятельность.
Как работали актеры в ваших фильмах – был сценарий или им ставилось задание, дальше импровизировали? Сюжеты для фильмов рождались в голове – откуда черпали идеи?
И так и эдак. По сценарию снимать на порядок сложнее и труднее. Импровизации удавались легче, идеи черпались напрямую из принципа творчества. Музы летали кругами и вдохновляли на сюжетные повороты.
Как сложилась судьба этих актеров? Есть ли среди них те, кто приобрел популярность, или они «ушли в тень»?
По-разному, очень разные пути у разных людей. Не помню случая, чтобы актёр мелькнул у меня, а затем стал крупной звездой. Несколько персонажей, более-менее знакомых публике, у меня снялись или хотели сняться, но я не придаю этому значения. Вообще я долго мечтал реализовать идею снять известного человека, лучше всего известную красивую девушку, но мне такое не удалось.
Кто, на ваш взгляд, больше всего подходит для съемок в фильмах для взрослых: молодые или женщины в возрасте? Как помогали актерам «завестись» во время съемок?
Лучше подходят, конечно, женщины в возрасте. Они более умелые, знающие, профессиональные. Молодая актриса только начинает жить, 20-25 лет – это ещё очень неопытный человек. Самое важное - показать оргазм. Настоящий или имитация - не столь важно, а следует его продемонстрировать. Выдающиеся реальные оргазмы показывала дама в возрасте 58 лет, причём её било оргастическими конвульсиями, когда она делала минет партнёру. Это было грандиозно. Чтобы женщина завелась, на неё надо направить активное любовное внимание. Например, начать её ласкать и ублажать, тогда она заведётся.
Очень хорошо, когда дама живая, озорная. Живость сильно увеличивает восприятие её красоты зрителем. При прочих равных лучше формально менее красивая, но более живая и непосредственная.
В одном интервью вы говорили о требованиях к женщинам, снимавшимся в порно: в идеале большая грудь, красивая внешность. Можете перечислить требования к мужчинам?
Основное требование к мужчинам: управляемая эрекция. Ну или хотя бы вообще эрекция. Это не слишком прокачанная функция у российских мужчин, особенно в нестандартной ситуации съёмки любовного акта на камеру. Объёмы детородного органа лучше больше: это из-за особенности видеопроцесса. Маленькие еле видны, плюс к тому большой орган символизирует вообще янскую созидательную энергию, поэтому зажигает весь процесс, это на архетипическом бессознательном уровне. По лобкам особых условий не помню, в то время уже пошла мода всё подряд брить.
Какие хитрости использовали, чтобы мужской орган выдержал весь процесс съемки? Сколько в среднем длился рабочий день и как много участников присутствовало на съемке?
Основная хитрость – накормить актёра каким-нибудь медицинским препаратом для улучшения эрекции. Рабочий день абсолютно разный: в зависимости от площадки и возможности на ней работать. Тут полная непредсказуемость. Участников на съёмке в сексуальных сценах минимум 2 (плюс я в роли оператора), а максимально было 25 человек. Имею в виду большую съёмку в июне 2006 года, когда кроме актёров и актрис присутствовали фотографы из разных эротических журналов, представитель от «Секса с Анфисой Чеховой», ряд эротических сайтов, а сама съёмка проходила в огромном загородном доме на природе и была трёхдневной. Я давал всем желающим журналистам возможность сделать фото и видео, а также написать про нас.
На ваш взгляд, что хотела видеть в порнофильмах публика 1990-х-2000-х: оральный секс, анальный секс, экстремальный секс, экзотический секс, извращенный секс?
В 1990-х годах востребовалось всё подряд, насколько я понимаю, но тогда я ещё не занимался видео. В 2000-е доступность интернета «подрезала» спрос на лёгкую софтовую эротику так, что к концу нулевых реальный ДВД-спрос шёл на откровенный жёсткий секс. Я увидел, что знатоки не врут, а действительно рулит спрос на анальный и групповой секс.
Что такое извращённый секс я не знаю, наверное, это секс в уши или ноздри. О таком не слышал, мне кажется, сколько ни пытайся, будет всё равно секс. Да, секс-шопы требовали секса пожёстче, вероятно, более энергичного, чтоб камера откровенней снимала, чтоб лучше было видно, качественнее освещённость, похлопывания по попе, резкость возгласов, но всё равно откровенный секс остаётся сексом. Если увеличить жёсткость, он станет не сексом, а, допустим, спринтерским забегом или хоккеем. Эти термины служат скорее для украшения описания видео.
Бизнес на съемках эротических видео был прибыльным? Сколько могли заработать в месяц?
В основном, убыточным. Я был газетным издателем, вкладывал прибыль от издательства и прибыль от кинокомпании в фильмы. Всё это ради удовольствия, ради вдохновляющего идеала. Плюс надеялся, что ассортимент фильмов послужит мне запасом на оставшуюся жизнь, чтобы получать с них какие-то дивиденды. В результате я снял около 60% откровенных российских секс-фильмов, но наступила эпоха интернета и контент стало невозможно никуда продать. Реальные заработки начались позже, уже в 2010-х годах, когда я прекратил снимать кино, перестал реинвестировать в новую продукцию. Таким образом, годика три получал прибыль, не затрачивая усилий, просто распродавая продукцию на ДВД.
Это было хорошее время, работал 6 дней в месяц, получал кучу денег и в основном посвящал себя детям, которые к тому времени у меня родились.
Вы были судимы условно за незаконную порнографию. Боялись реального срока или точно знали, что не посадят?
Конечно, боялся. Это шоковая ситуация. Это ужасный страх, однако, именно тогда, в надежде на некое облегчение я рассматривал астрологические транзиты и многое выучил в астрологической части. Иначе бы на собственной шкуре не узнал, как звёзды отыгрываются в реальной жизни. Это была большая суровая школа контакта Плутона с Сатурном.
К тому же «наезд» в самом начале деятельности сделал из меня главного российского порнорежиссёра. Мне и в голову не могло прийти, что к концу нулевых я стану порномонополистом. Повторяю, я был издателем, имел хобби снимать кино, любил девушек за их красоту, но обстоятельства тупо меня взяли и затолкали на Порноолимп. Это всё очень дивно.
Сейчас, насколько нам известно, вы увлеклись эзотерикой. Вы зарабатываете на этом? Если с пользой порнофильмов всё ясно, то зачем людям эзотерика?
Эзотерикой я увлёкся годика в 3, в середине 1970-х. Задавая взрослым вопросы: откуда болезни (от микробов), откуда микробы (не знали), почему реальность (не знали), почему со мной происходит то, что происходит (не знали), как устроена реальность (не знали и до сих пор не знают).
Зачем людям эзотерика? Одним для того, чтоб ответить на волнующие вопросы, другим вылечить болезнь, третьим улучшить гомеостаз (круговорот энергий в организме), четвёртым найти работу, пятым материализовать деньги, шестым приобрести профессию высокоэффективного целителя (это кто готов учиться долго). Седьмым, дабы не угодить в неприятности, восьмым найти себя за 2 часа без десятилетий мучительных поисков, девятым предсказать судьбу или грядущие обстоятельства, десятым устранить актуальные препятствия. Да, я зарабатываю на эзотерике, даю чудотворные сеансы полимодального преображения и групповые занятия для идущих в профессию.