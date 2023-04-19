«Я сделал кучу фильмов про то, как девушки оттягивают трусики»: Сергей Логинов о том, насколько трудно и убыточно снимать порно

Спустя годы возникают мысли, что делали неправильно тогда, что бы поменяли?

Изначально я совершил множество ошибок, но многое увидел сразу. Вопросы юридического оформления надо было решать до лобового столкновения с милицией, а не после. К людям относиться надо было нежней, человечней, без нервического напряжения. Снимать фильмы о красивых девушках, заголяющихся на природе, подиуме и снимать комедии было не полезно для денег, а лучше побольше секса. Хотя самовыражение у меня шло именно с позирующими девушками и в сюжетных комедиях. Внутренний конфликт налицо.

Съемки порно не стали неким клеймом, которое потом мешало в поисках работы, в личной жизни?

Ни в коем случае. После кинокарьеры у меня была громкая карьера астролога-предсказателя: так вот сколько я ни пытался «произвести интерференцию разных реноме», дабы опереться в одной деятельности на авторитет предыдущей, так и не удалось. Если меня воспринимали астрологом-предсказателем, то только так и хотели воспринимать. Знать о моих прежних достижениях не хотели. Работу я никогда в жизни не искал, предыдущая карьера была связана с изданием газеты объявлений о работе. Я помогал людям искать работу, а не искал сам. Что такое «искать работу», я не знаю. Личная жизнь - это что-то вообще совершенно другое, не связанное с куском профессиональной карьеры.

Вам нравилось то, чем занимались, или это был, скорее, способ зарабатывания денег?

Разумеется, нравилось. Это составляло важный смысл жизни, особенно монтаж. Складывать кубики, чтобы получился видеоряд – это ли не детское наслаждение творчеством? Разделяй и властвуй, над кусочками образного ряда.

Большую часть времени я вкладывал деньги, а не зарабатывал. Я обожал снимать и монтировать фильмы, это напоминало «платное хобби». В этом смысле я был не бизнесменом с холодным расчётом, а творцом, реализующим замысел.

Как вы проверяли моделей на предмет, годятся ли они для съемок? С внешностью все понятно, а секс? Как проходили кастинги?

Иногда проверяли осуществлением сексуального акта, иногда нет, по-всякому. В разные времена по-разному. Но надо понимать, я же снимал не только фильмы про секс, мне нравилась широкая палитра тематических областей. Я сделал кучу фильмов про то, как девушки крутят попками и оттягивают трусики. В сексуальной области ведёт всё-таки мужчина и женская пригодность не столь важна. Хотя чем живее модель, конечно, тем лучше. Идеально, когда у неё моторчик или она искрящийся вулкан.

Были случаи, когда женщины после съемок в ваших фильмах беременели? Не имели претензий?

Нет, случаев беременности не помню, либо о них не знаю. Претензии случались от актрис, пошедших по другому жизненному пути и пожалевших о периоде, когда они снимались. Таких было 3-4 случая, но позже, когда я уже завершил деятельность.

Как работали актеры в ваших фильмах – был сценарий или им ставилось задание, дальше импровизировали? Сюжеты для фильмов рождались в голове – откуда черпали идеи?

И так и эдак. По сценарию снимать на порядок сложнее и труднее. Импровизации удавались легче, идеи черпались напрямую из принципа творчества. Музы летали кругами и вдохновляли на сюжетные повороты.

Как сложилась судьба этих актеров? Есть ли среди них те, кто приобрел популярность, или они «ушли в тень»?

По-разному, очень разные пути у разных людей. Не помню случая, чтобы актёр мелькнул у меня, а затем стал крупной звездой. Несколько персонажей, более-менее знакомых публике, у меня снялись или хотели сняться, но я не придаю этому значения. Вообще я долго мечтал реализовать идею снять известного человека, лучше всего известную красивую девушку, но мне такое не удалось.

Кто, на ваш взгляд, больше всего подходит для съемок в фильмах для взрослых: молодые или женщины в возрасте? Как помогали актерам «завестись» во время съемок?

Лучше подходят, конечно, женщины в возрасте. Они более умелые, знающие, профессиональные. Молодая актриса только начинает жить, 20-25 лет – это ещё очень неопытный человек. Самое важное - показать оргазм. Настоящий или имитация - не столь важно, а следует его продемонстрировать. Выдающиеся реальные оргазмы показывала дама в возрасте 58 лет, причём её било оргастическими конвульсиями, когда она делала минет партнёру. Это было грандиозно. Чтобы женщина завелась, на неё надо направить активное любовное внимание. Например, начать её ласкать и ублажать, тогда она заведётся.