Режиссер Мила Комракова рассказала о конкуренции на международных кинофестивалях

Режиссер и сценарист короткометражных танцевальных фильмов Мила Комракова в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала о том, как устроены международные кинофестивали. По ее словам, в отборочных турах могут участвовать тысячи фильмов.

Как пояснила режиссер, конкуренция на фестивалях зависит от многих факторов. В первую очередь важна история конкурса, продолжительность его существования, тематика показов, члены жюри и многое другое.

«На один фестиваль может подаваться несколько тысяч фильмов», - отметила режиссер.

При этом сейчас понятие «танец» стало очень условным. Так, на одном фестивале победил фильм, в котором каждый новый кадр — это падение девушки с горы матрасов в разных позах. Больше ничего.

«Теперь считается, что любая пластика тела — танец», - пояснила Комракова.

Она также призналась, что впервые приняла участие в кинофестивале, так как хотела понять, чего стоят ее работы с профессиональной точки зрения. В итоге Мила стала признанным мастером и обладателем более 100 престижных наград.

«После первых побед я успокоилась, перестала сомневаться в себе. Ушел синдром самозванца. И отношение к фестивалям у меня кардинально изменилось. Я хочу, чтобы во всём мире увидели наших замечательных танцовщиков, оценили качество наших кинематографистов. Я горжусь, что могу показать нашу достойную работу на международном уровне», - сказала Комракова.

В мае 2023 года ее короткометражный фильм «Стена» получил сразу несколько призов на малом кинофестивале Global Short Film Awards в Каннах. Картину признали лучшим танцевальным фильмом года, а Комракову – лучшим режиссером.

Говоря о киноленте, Мила пояснила, что она создавалась в период пандемии, поэтому хотелось превратить ежедневный мрачный негатив в яркий мир. В результате в фильме удалось соединить искусство танца и стрит-арт, что принесло картине международный успех.

Полное интервью с режиссером Милой Комраковой читайте здесь.