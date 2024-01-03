«Кинематограф сыграл с танго нехорошую шутку»: режиссер Мила Комракова о танцевальных фильмах и международном признании

Мила Комракова — сценарист и режиссер короткометражных танцевальных фильмов, обладательница более 100 наград самых престижных кинофестивалей. Ее стремительная карьера началась всего несколько лет назад после судьбоносной поездки в Аргентину. Именно там Мила по-настоящему влюбилась в танго.

Несмотря на отсутствие кинематографического образования, она собрала команду единомышленников и создала 11 уникальных кинолент в самых разных жанрах – от ироничного нуара до военной драмы. В них нет слов и сложных декораций, а повествование ведется только при помощи танца. В 2023 году на кинофестивале Global Short Film Awards в Каннах Милу признали режиссером года, а ее короткометражка «Стена» стала победителем в номинации «Лучший танцевальный фильм».

В интервью сайту «Страсти» Мила Комракова рассказала о том, с какими препятствиями пришлось столкнуться на пути к международному признанию и есть ли перспективы у жанра танцевального кино в России.

Мила, расскажите, почему вы выбрали именно короткометражное танцевальное кино? В чем вы видите его основные плюсы?

Я его не выбирала, это оно меня выбрало и не отпускает. Мне очень нравится этот формат, он позволяет максимально сконцентрировать внимание зрителя и не давать ему выдохнуть до последнего кадра. Мне нравится рассказывать многое без слов, только пластикой тел. Жесты могут быть многозначнее слов. Один поднятый средний палец оскорбляет больше, чем сто обидных слов.

Поделитесь историей о вашей судьбоносной поездке в Аргентину. Какие события произошли с вами в этой стране, так кардинально повлиявшие на дальнейшую жизнь?

Это очень странная история. Я до сих пор не понимаю, как со мной могло такое произойти. Две недели этого путешествия кардинально изменили мою жизнь. Я люблю путешествовать и узнавать новое, а в Аргентине для туристов главное лакомство – знакомство с танго. Их водят на шикарные шоу. Эти блестящие постановки с участием звезд восхищают, но при этом вы понимаете, что они исполнены профессионалами, а вы так никогда не сумеете. Туристы посещают район Ла Бока, где их развлекают прямо на улицах, тоже танцуя танго, но уже не так красиво. А вот подлинное социальное танго вы можете познать только на милонгах (вечеринках, где танцуют танго). Два завораживающих вечера, проведенных мною на знаменитых милонгах Canning и La Viruta, произвели на меня неизгладимое впечатление. Красивые, нарядно одетые люди, выразительная музыка, удивительная пластика движений, проникновенные объятия, сама магнетическая атмосфера побудили меня по возвращении в Санкт-Петербург пойти учиться танцевать танго. Я страстно захотела приобщиться к этому таинству, пропустить его через себя, стать частью этой магии.

Аргентинскому танго и любому другому танцу можно научиться в любом возрасте? Что для этого надо?

Я не могу отвечать за другие виды танца, но танго можно начать танцевать в любом возрасте. Для этого и надо-то всего только старание, терпение, много свободного времени и денег, умение понять каждого партнера, желание слушать старую скучную на первый взгляд музыку, отличные преподаватели (желательно звезды, особенно аргентинцы) и собственный партнер. Но это, конечно, шутка. Просто пойдите в танцевальную школу и начните танцевать. И вы станете другим человеком.

Поясните, каким образом возможно с помощью кино продвигать аргентинское танго как средство общения и развивающееся современное искусство?

Продвигать социальное танго не только можно, но и нужно. Феномен аргентинского танго в том, что это импровизация двоих незнакомых людей, вставших в пару. Оно требует от партнеров чуткого отношения друг к другу, воспитывает терпение и взаимопонимание, чего в сегодняшнем мире так недостает. Танго сметает все границы, уверенно шагает по планете и обретает новые особенные черты в разных странах. Это уже достояние не только Аргентины, а всего мира. Для его дальнейшего продвижения надо обязательно снимать документальные фильмы о милонгах, об уроках танго, о людях разных профессий и разного возраста, обретших в танго новую жизнь; нужно брать у них интервью. Пусть люди знают, что никогда не поздно окунуться в это море удовольствия.