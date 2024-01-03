«Кинематограф сыграл с танго нехорошую шутку»: режиссер Мила Комракова о танцевальных фильмах и международном признании
Режиссер Мила Комракова раскрыла секреты танцевального короткометражного кино.
© Предоставлено пресс-службой Милы Комраковой
Мила Комракова — сценарист и режиссер короткометражных танцевальных фильмов, обладательница более 100 наград самых престижных кинофестивалей. Ее стремительная карьера началась всего несколько лет назад после судьбоносной поездки в Аргентину. Именно там Мила по-настоящему влюбилась в танго.
Несмотря на отсутствие кинематографического образования, она собрала команду единомышленников и создала 11 уникальных кинолент в самых разных жанрах – от ироничного нуара до военной драмы. В них нет слов и сложных декораций, а повествование ведется только при помощи танца. В 2023 году на кинофестивале Global Short Film Awards в Каннах Милу признали режиссером года, а ее короткометражка «Стена» стала победителем в номинации «Лучший танцевальный фильм».
В интервью сайту «Страсти» Мила Комракова рассказала о том, с какими препятствиями пришлось столкнуться на пути к международному признанию и есть ли перспективы у жанра танцевального кино в России.
Мила, расскажите, почему вы выбрали именно короткометражное танцевальное кино? В чем вы видите его основные плюсы?
Я его не выбирала, это оно меня выбрало и не отпускает. Мне очень нравится этот формат, он позволяет максимально сконцентрировать внимание зрителя и не давать ему выдохнуть до последнего кадра. Мне нравится рассказывать многое без слов, только пластикой тел. Жесты могут быть многозначнее слов. Один поднятый средний палец оскорбляет больше, чем сто обидных слов.
Поделитесь историей о вашей судьбоносной поездке в Аргентину. Какие события произошли с вами в этой стране, так кардинально повлиявшие на дальнейшую жизнь?
Это очень странная история. Я до сих пор не понимаю, как со мной могло такое произойти. Две недели этого путешествия кардинально изменили мою жизнь. Я люблю путешествовать и узнавать новое, а в Аргентине для туристов главное лакомство – знакомство с танго. Их водят на шикарные шоу. Эти блестящие постановки с участием звезд восхищают, но при этом вы понимаете, что они исполнены профессионалами, а вы так никогда не сумеете. Туристы посещают район Ла Бока, где их развлекают прямо на улицах, тоже танцуя танго, но уже не так красиво. А вот подлинное социальное танго вы можете познать только на милонгах (вечеринках, где танцуют танго). Два завораживающих вечера, проведенных мною на знаменитых милонгах Canning и La Viruta, произвели на меня неизгладимое впечатление. Красивые, нарядно одетые люди, выразительная музыка, удивительная пластика движений, проникновенные объятия, сама магнетическая атмосфера побудили меня по возвращении в Санкт-Петербург пойти учиться танцевать танго. Я страстно захотела приобщиться к этому таинству, пропустить его через себя, стать частью этой магии.
Аргентинскому танго и любому другому танцу можно научиться в любом возрасте? Что для этого надо?
Я не могу отвечать за другие виды танца, но танго можно начать танцевать в любом возрасте. Для этого и надо-то всего только старание, терпение, много свободного времени и денег, умение понять каждого партнера, желание слушать старую скучную на первый взгляд музыку, отличные преподаватели (желательно звезды, особенно аргентинцы) и собственный партнер. Но это, конечно, шутка. Просто пойдите в танцевальную школу и начните танцевать. И вы станете другим человеком.
Поясните, каким образом возможно с помощью кино продвигать аргентинское танго как средство общения и развивающееся современное искусство?
Продвигать социальное танго не только можно, но и нужно. Феномен аргентинского танго в том, что это импровизация двоих незнакомых людей, вставших в пару. Оно требует от партнеров чуткого отношения друг к другу, воспитывает терпение и взаимопонимание, чего в сегодняшнем мире так недостает. Танго сметает все границы, уверенно шагает по планете и обретает новые особенные черты в разных странах. Это уже достояние не только Аргентины, а всего мира. Для его дальнейшего продвижения надо обязательно снимать документальные фильмы о милонгах, об уроках танго, о людях разных профессий и разного возраста, обретших в танго новую жизнь; нужно брать у них интервью. Пусть люди знают, что никогда не поздно окунуться в это море удовольствия.
У моих фильмов совершенно разные сюжеты, а вот языком во многих из них является танго. В моих картинах танец — это квинтэссенция красоты пластики тел. Для многих зрителей это побуждающий мотив обратиться к танго, познать его. И это тоже один из способов сделать этот танцевальный жанр популярным.
На мой взгляд, кинематограф сыграл с танго нехорошую шутку. Его обычно показывают, как танец предельной страсти, иногда даже пошлый. Часто он выглядит пыльным анахронизмом (в исторической науке, литературе, кино — ошибочное, намеренное или условное отнесение событий к другому времени относительно фактической хронологии. В переносном смысле — что-либо несовременное, - прим. «Страсти»). Но это все не о настоящем проникновенном аргентинском танго. По крайней мере, не о его социальном варианте. Мне нравится показывать танго совсем другим. Я мечтаю донести его красоту и глубокие возможности до множества зрителей.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о жанре короткометражного танцевального кино. Есть ли режиссер, работы которого являются для вас эталонными?
Фактически короткометражный танцевальный фильм — это маленький балет. У него может быть или не быть сюжет, но основа всегда — пластика тел. Сейчас в мире снимается много танцевальных фильмов в совершенно разных стилях. Это направление становится популярным. Наверное, у меня нет эталона, но я всегда очень любила фильмы Белинского «Анюта» и «Галатея» с потрясающей Екатериной Максимовой.
С чего начался ваш путь режиссера, как пришла идея? Расскажите, пожалуйста, а кто вы по образованию? Правда ли, что до того, как снимать фильмы, вы преподавали?
По образованию я учитель математики и проработала в школе около 10 лет. Потом по семейным обстоятельствам ушла из школы. Но вы знаете, что бывших учителей не бывает. И профессии режиссера и учителя во многом схожи. Я никогда не планировала стать кинорежиссером, но после того, как начала заниматься танго, у меня начали появляться в голове разные сценарии танцевальных фильмов, появилась потребность осуществить эти сценарии. Я не могла отмахнуться и просто держать их в себе. И я стала искать людей, готовых помочь мне снять фильмы по моим идеям. И на сегодняшний день у меня уже в багаже 11 фильмов.
А учились ли потом кинематографическому мастерству?
Когда у Тарантино спрашивали, в какую киношколу он ходил, мастер отвечал, что ходил в кино. У меня нет кинематографического образования. Но я очень много читаю и изучаю разные курсы онлайн.
Вы начали карьеру режиссера уже в зрелом возрасте. Сколько времени понадобилось, чтобы добиться успеха? Как вам удалось так эффектно ворваться в профессию?
Я начала снимать танцевальные фильмы в 50+, но до этого я очень долгое время писала сценарии и готовила корпоративные праздники, ставила спектакли в гимназии. В кино меня позвал какой-то внутренний голос. Наверное, поэтому в каждом моем фильме присутствует мистика. В кино меня никто не ждал, и встретило меня кино враждебно. Мне не хватало базовых знаний, но я постепенно обучалась прямо на съёмках и продвигалось вперед за счет своего прошлого опыта, широты своего интеллекта и обнаружившегося таланта. Я не стушевалась, не отступила, я много работала и достигла определенных успехов. Собственно говоря, уже первый фильм «Муза» заслужил признание зрителя. А все последующие фильмы завоевали множество наград на фестивалях по всему миру. И теперь, читая восторженные отзывы зрителей, я понимаю, что делаю очень нужное людям дело.
Вы являетесь обладательницей более 100 наград престижных фестивалей короткометражного танцевального кино. Почему вы уделяете такое большое внимание участию в кинофестивалях?
Я пришла в кино случайно, и мне часто тыкали в нос, что я никто, что у меня нет киношного образования. Я все делала на интуиции, и у меня часто возникало ощущение, что я просто передатчик, что кто-то что-то транслирует через меня в этот мир, что снимать танцевальное кино — моя миссия. И мне надо было понять, чего стоят эти фильмы с профессиональной точки зрения. Поэтому и возникли идеи послать работы на кинофестивали. В тот момент это было очень важно для меня. После первых побед я успокоилась, перестала сомневаться в себе. Ушел синдром самозванца. И отношение к фестивалям у меня кардинально изменилось. Я хочу, чтобы во всём мире увидели наших замечательных танцовщиков, оценили качество наших кинематографистов. Я горжусь, что могу показать нашу достойную работу на международном уровне.
Мила, скажите, какая награда самая ценная для вас?
У меня много наград, но самая ценная — письма зрителей с благодарными отзывами. Я собираю их, перечитываю, вдохновляюсь. Они дают мне веру в себя и силы работать дальше. И это абсолютная правда, а не поза.
В мае этого года ваш короткометражный фильм «Стена» получил сразу несколько призов на малом кинофестивале Global Short Film Awards в Каннах. Картину признали лучшим танцевальным фильмом года, а вас – лучшим режиссером. Почему нужно обязательно увидеть это кино? О чем оно? Что вас вдохновило на его создание?
Это для нас особенный фильм, мы создавали его в период пандемии, когда люди долгое время были разобщены и напуганы. Мне казалось, что все и всех опутала какая-то серая вязкая паутина, хотелось разорвать ее, превратить ежедневный мрачный негатив в яркий мир и показать, что человечество всегда и в любых условиях стремилось к красоте. Хочется верить, что красота спасет этот безумный мир. В «Стене» мы соединили искусство танца и стрит-арт, чтобы доказать: люди вместе могут абсолютно изменить беспросветную действительность.
Конечно, я чувствовала, что танго и стрит-арт не очень-то совместимы. Если говорить честно, то ведь малореально танцевать в паре и рисовать. Но танго — потрясающий социальный танец, мощно объединяющий людей, способный сподвигнуть их на многое. А стрит-арту по плечу абсолютное изменение общественного пространства. Если соединить их вместе, то они могут сотворить чудо, что и произошло в нашем фильме.
© Трейлер танцевального фильма «Стена» Милы Комраковой
Мы готовили этот проект довольно долго, около года, хотя сами съемки заняли всего трое суток. Тщательно подбирали образы всем участникам, хотелось, чтобы каждая из шести пар была не похожа на другие, и у нас получилось: в фильме можно увидеть и дерзких байкеров, и пьяных гуляк, и лирических влюбленных, и многих других. Очень ответственно подбирали музыку для каждой пары. Потом мы очень тщательно ставили хореографию, которая могла бы рассказать историю этих пар.
Снимался фильм в петербургском павильоне на студии РВС с минимумом декораций. Кстати, на сегодняшний день я все свои фильмы сняла в Петербурге. Так вот, в павильоне была только собственно стена, символизирующая унылую действительность, скамья, на которой персонажи могли размышлять и видеть необычные сны, а также дверь в бар, где можно забыться. Из движущихся предметов у нас был мотоцикл и кабриолет, которые связывали вселенную фильма с параллельным миром. Причем благодаря такому минимализму декораций зритель ощущает эту историю более значимой и глобальной. Мы использовали электронную стену, которая реагировала на действия персонажей, чтобы у зрителей появлялось ощущение магии, волшебства.
Расскажите, пожалуйста, про конкуренцию на кинофестивалях, насколько она высокая?
Конкуренция на фестивалях зависит от многих факторов. Это в первую очередь история фестиваля, продолжительность его существования, тематика показов, члены жюри и многое другое. На один фестиваль может подаваться несколько тысяч фильмов.
Короткометражные танцевальные фильмы в России пока еще остаются редкостью. В чем их феномен, и какие перспективы у этого жанра в нашей стране?
Феномен танцевальных фильмов в России в том, что им удается все-таки дойти до зрителя среди Гималаев рекламы и сериалов. Пока я снимаю танцевальное кино, перспективы у этого жанра есть. Шучу, конечно.
Смогут ли танцевальные фильмы стать серьезным конкурентом полнометражным фильмам по популярности?
Чтобы это произошло, нужны спонсоры или инвесторы, которые есть у игрового кино. Без вливания больших денег добиться полномасштабного признания невозможно. Нужна достойная реклама, нужны показы в кинотеатрах и так далее. Хорошо бы, чтобы СМИ чаще обращали внимание на этот жанр и помогали донести его до массового зрителя.
Какие темы вы чаще всего затрагиваете в своих работах?
Главная тема — любовь. Совершенно разная. Мстительная и прощающая, внезапная и вечная, нежная и страстная.
Существуют ли для вас табу?
Про табу не задумывалась. Но, наверное, то, что для меня как человека в жизни является табу, не является табу в творчестве. Ведь иногда надо показать людям что-то отрицательное, подлое, уродливое, чтобы осудить это.
Какую идею и эмоции вы хотите донести до зрителя через свои произведения?
Любовь — самое главное в жизни. Жизнь полна горя и боли, так давайте стремиться менять этот мир к лучшему. Давайте любить и помогать друг другу.
Вы любите танго, также в ваших фильмах появился современный балет и даже хип-хоп. Каким танцем, на ваш взгляд, сложнее всего передать эмоции? Вы готовы, например, включить в свой фильм тверк?
Разные эмоции можно передать разным танцем. И вообще, понятие «танец» — очень условно. Что является танцем? На некоторых мировых танцевальных кинофестивальных конференциях обсуждается эта тема. И однозначного ответа нет. На одном фестивале, где я присутствовала, победил такой фильм: каждый новый кадр — это падение девушки с горы матрасов в разных позах. Больше ничего. Теперь считается, что любая пластика тела — танец.
С какими прославленными танцорами вам уже довелось поработать и кого хотелось бы увидеть в своих фильмах?
Такие мировые звезды, как ведущие солисты театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев и Любовь Андреева снялись у меня в фильме «Кошки. Зачем они нужны?». Это бесстрашные артисты, глубокие интеллигентные личности. Легенда современного аргентинского танго, один из создателей танго-нуэво, Себастьян Арсе снялся в моем фильме «Стена». Да и все остальные солисты в моих фильмах являются звездами в танго мире. Они победители всевозможных чемпионатов.
Сейчас я подбираю исполнителей для новых проектов. Я разговаривала даже с ребятами из Большого театра, они хотели бы у меня сниматься. Но тут возникают сложности с тем, что мы в разных городах. Люблю многих питерских танцоров, сняла бы их всех, если бы у меня были инвесторы.
Ваши глобальные планы на будущее? Какой фильм мечтаете снять? Возможно, что-то грандиозное в стиле нашумевшего мюзикла «Ла-ла Ленд»?
У меня в столе лежит около десятка моих неосуществленных сценариев. Я мечтаю все их снять. Каждый из них — частичка моей души, особое, не высказанное еще обращение к людям.
В вашей фильмографии одиннадцать картин. О чем будет двенадцатая? Уже есть идея, сюжет?
Сейчас осмысливаю сразу три сюжета: ироничную танго комедию (большая редкость в танцевальном кино), суперкрасивый балетный триллер и масштабный фантастический фильм — притчу «Кукловод». Но это очень дорого, самой мне все эти проекты не осилить. Мне нужна финансовая поддержка, я ищу спонсоров, инвесторов. Я верю, что эти фильмы могут иметь коммерческий успех.
Поделитесь, в личном плане — вы замужем? Где черпаете вдохновение?
Да, я замужем. Мой муж - удивительный человек, поддерживающий меня во всех начинаниях. Без него не существовал бы ни один мой фильм. Мы вкладываем в съемки деньги нашего семейного бизнеса. Он очень гордится моими фильмами, моими успехами. Он у нас дома создал «Стену славы», где вывесил мои дипломы с разных фестивалей. Моя версия названия — «Стена тщеславия». Любовь для меня все, именно об этом мои фильмы.
С какими вызовами и трудностями приходилось встречаться на своем творческом пути, и как вы их преодолевали?
Я рассказала, как не просто было продвигаться в кинематографе. Но и в танго сообществе было очень много недоброжелателей. Людям не нравилось, что я снимаю одних танцовщиков, а не снимаю других, их любимых. Некоторым не нравилось мое видение танго. Другие не понимали, как я могу снимать фильмы без специального образования. Даже среди моих учителей танго есть такие. Некоторые люди не посмотрели ни одного моего фильма, но отвергают их, ведь я пришла в танго после них, а замахиваюсь на святое.
Были и бытовые трудности, очень тяжело дался нам фильм «На остановке». При разгрузке на съемочной площадке разбили заранее заказанную и специально изготовленную стеклянную остановку. Я лихорадочно в голове переделывала сюжет, но декораторы сделали все нужные замеры, и пока гримировали артистов, нам привезли новые стекла. И таких историй масса.
Какое влияние оказывает современное общество на творческий процесс? Как вы относитесь к хейтерам, прислушиваетесь к критике?
На мой творческий процесс современное общество оказывает вдохновляющий эффект. У меня много поклонников, которым нравится то, что я делаю. Они поддерживают меня. Это очень хорошо, хочется расправить крылья и лететь выше и выше. Но и хейтеры есть, куда же без них. Один мужчина мне писал, что я царица бездарностей. Другие называли «прихвостень Ла Боки». Ла Бока — танцевальная школа, в которой я учусь, и преподавателей которой я часто снимаю. Эти нападки подстегивают меня развиваться. Я вспоминаю фильм «Доживем до понедельника», где персонаж Тихонова говорит, что надо доказывать свою состоятельность ученикам «каждый день, каждый урок». Это правильно.
Критику никто не любит, но все понимают, что без нее не обойтись. Я очень прислушиваюсь к критическим замечаниям, иногда переживаю, но всегда считаю, что это полезно для будущих работ.
Наш сайт называется «Страсти», а что для вас страсть?
Для меня страсть — это крышесносное чувство, не замечающее ничего вокруг, не имеющее ограничений. Чувство, для которого не существует знака STOP.