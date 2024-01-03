Режиссер Мила Комракова раскрыла феномен жанра танцевального кино в России

Режиссер и сценарист Мила Комракова рассказала сайту «Страсти», в чем особенность короткометражных танцевальных фильмов, а также порассуждала о перспективах развития этого набирающего популярность в мире жанра в России.

«Фактически, короткометражный танцевальный фильм — это маленький балет. У него может быть или не быть сюжет, но основа всегда — пластика тел. Сейчас в мире снимается много танцевальных фильмов в совершенно разных стилях», - сказала режиссер.

Она подчеркнула, что для продвижения танцевального кино в России необходимы спонсоры или инвесторы, которые есть у игрового кино.

«Без вливания больших денег добиться полномасштабного признания невозможно. Нужна достойная реклама, нужны показы в кинотеатрах и так далее. Хорошо бы, чтобы СМИ чаще обращали внимание на этот жанр и помогали донести его до массового зрителя», -пояснила режиссер.

Она также отметила, что в настоящее время феномен танцевальных фильмов в России в том, что им вообще удается дойти до зрителя «среди Гималаев рекламы и сериалов».

«Пока я снимаю танцевальное кино, перспективы у этого жанра есть», - в шутку добавила режиссер.

Кроме того, Мила Комракова выразила уверенность в необходимости популяризации социального танго, так как этот танец является импровизацией двух незнакомых людей, вставших в пару. Это, по мнению режиссера, воспитывает терпение и взаимопонимание, которых так не хватает в современном мире.

«Надо обязательно снимать документальные фильмы о милонгах, об уроках танго, о людях разных профессий и разного возраста, обретших в танго новую жизнь. Нужно брать у них интервью. Пусть люди знают, что никогда не поздно окунуться в это море удовольствия», - заключила Мила Комракова.

Полное интервью с режиссером Милой Комраковой читайте здесь.