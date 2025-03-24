Режиссер «Брата 3» Переверзев признался, что никогда не стрижется и не бреется

Режиссер Валерий Переверзев уже долгое время предпочитает ходить с длинными волосами и бородой. Оказалось, что он совсем не бреется и не стрижется, и это его принципиальная позиция. Об этом он рассказал в интервью порталу «Страсти».

По признанию Валерия, некоторое время назад он решил, что больше не будет следить за тем, как выглядит. Теперь он поддерживает только гигиену.

«Ко мне однажды пришло понимание, и я разработал такую программу личную под названием: «Отстань от себя». В нее входят два обязательных пункта — не стричь волосы и не гладить одежду. Это то, что меня всегда мучило. Я слежу за собой, поддерживаю чистоту тела, но волосы не стригу. И мне это помогло расслабиться, чувствовать себя прекрасно. И я даже думаю, что, может быть, и все начало получаться с тех пор, когда я стал себе нравиться», - отметил Переверзев.

Внешний вид режиссера полностью устраивает его жену Юлию. Валерий рассказал, что у них патриархальная семья, поэтому супруга не навязывает ему свое мнение. Зато недовольна дочь кинематографиста.

«Только дочь просит старшая. А жена знает мою позицию», - поделился Переверзев.

Интервью с Валерием Переверзевым о «Брате 3» и «Брате 4», а также скандальной репутации читайте на сайте «Страсти».