Режиссер Александра Франк сообщила, что не следит за кинопремиями. Об этом Александра рассказала в эксклюзивном интервью изданию «Страсти».

В начале 2024 года состоялась премия «Золотой орел», результаты которой до сих пор обсуждаются в Сети. В беседе с изданием «Страсти» Александра заявила, что не следила за прошедшим мероприятием. Кроме того, она отметила, что ее редко номинируют на премии. По словам режиссера, ее это совсем не печалит: Франк снимает кино не ради приза, а ради своих зрителей.

«Меня как-то и не номинировали толком, а если и номинировали, то никогда ничего не давали. Наверное, это очень приятно и почетно получить высокий приз, но, с другой стороны, я же не ради приза снимаю. Я очень хочу, чтобы мои картины увидело как можно больше зрителей, чтобы между нами возникла обратная связь, чтобы мои работы им были близки и полюбились», — высказалась Франк.

Также Александра прокомментировала состояние современного кино. По словам режиссера, на сегодняшний день индустрия предлагает зрителям фильмы для любой вкус. Франк отметила сериалы «Золотое дно», «Иные» и проект Николая Лебедева «Легенда №17».

«Очень люблю и уважаю Николая Лебедева. В кинотеатре, после окончания его фильма «Легенда №17», зрители хлопали стоя. Вот такое кино мне хочется видеть, и побольше, чтобы людей переполняла гордость за нашу страну», — резюмировала Александра.

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