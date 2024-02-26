«Зрителя нужно воспитывать»: режиссер Александра Франк о кино, поездке в Донбасс и феномене Янковского
© Личный архив Александры Франк
В 2022 году режиссер Александра Франк смело заявила о себе, создав документальный цикл «Лики Донбасса». Тогда она посетила зону боевых действий, а затем показала зрителям, какой ценой дается мирная жизнь. В феврале 2024 года имя Александры вновь появится на большом экране. На этот раз она сняла фильм «Он+Она», который заставит задуматься о том, что такое любовь. При помощи жанра новелл и приемов психологизма режиссер по-своему раскрыла тему семейных отношений. Работы Франк такие разные, но их объединяет одно — режиссерская мысль о том, что кино должно быть умным.
Несмотря на небогатую фильмографию, в новом проекте Александры снялся звездный актерский состав. Вот почему фильм «Он+Она» еще не вышел, но о нем уже говорят. И Александра не намерена останавливаться на достигнутом: осенью у нее начнутся съемки на Сахалине. Имя режиссера еще не раз будет обсуждаться. Для нее создание кино — это не бизнес, а искусство, которое должно оставить след в сердцах зрителей.
В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» Александра оценила уровень отечественного кино, поделилась эмоциями от поездки в Донбасс и рассказала о съемках фильма «Он+Она» с Павлом Деревянко и Иваном Янковским.
Александра, на сегодняшний день Вы — режиссер, актриса и интервьюер. Какая из сфер Вам ближе?
Как-то так сложилось, что все эти, как вы называете сферы, мне пришлось осваивать поэтапно.
Выросла в семье актеров, поэтому с детства хотела стать актрисой, даже поступала в Щукинское училище, прошла на второй тур, параллельно отправила документы в университет имени Франсуа Рабле в город Тур, оттуда мне прислали приглашение. Надо было выбирать, и я решила поехать учиться во Францию.
Сначала училась год на факультете «История искусств и археология», потом перевелась в Сорбонну на факультет «Художественные искусства». Я благодарна этому факультету! Он позволил проникнуть во все виды искусств: от фотографии, комиксов до живописи, скульптуры и кино. Профессия кинорежиссера подразумевает глубокое изучение искусства во всем его многообразии, и это не просто полезно - необходимо.
Когда я начала уже работать, то пришлось освоить профессию кинопродюсера. Все свои картины продюсирую сама.
Вы родились в творческой семье. Тяжело ли быть дочерью известных родителей и продолжать семейное дело? Когда и почему Вы решили, что тоже хотите быть в сфере кино?
Когда росла, то поначалу как-то не задумывалась о корнях моего рода и о том вкладе, что внесла моя семья в развитие русской культуры. Конечно, я знаю много о своем роде, но всю серьезность и ответственность в полной мере прочувствовала, когда приступила к съемкам документального фильма «Культура: война и мир», который сейчас находится в производстве.
Мы, например, нашли архивные кадры, где моя прабабушка, Народная артистка театра имени Вахтангова, Нина Павловна Русинова, ученица великого Евгения Вахтангова и одна из основательниц легендарного театра, во время войны вместе с другими актерами стоит на аэродроме и передает в дар четыре самолета летчикам, купленные на личные средства. Вот это чувство любви и ответственности не только по отношению к своему роду, но и всей стране я бы хотела воспитать в сыне.
Когда я решила заняться киноискусством? После Сорбонны продолжила обучение и поступила в знаменитую Парижскую Школу Драматического искусства «Кур Флоран» (Cours Florent) на актерский факультет. Вот там-то я и начала с того, что сначала стала помогать однокурсникам ставить отрывки, а потом вдруг поняла, что мне гораздо интереснее быть не на сцене, а по ту сторону рампы (низкий барьер вдоль авансцены, скрывающий от зрителей осветительные приборы, прим. «Страсти»).
Вернувшись в Москву, я еще выступала в роли актрисы, играла в театре Практика спектакль «Кеды» и начала работать в одной продакшн-компании, где однажды меня попросили срочно поехать и вместо заболевшего режиссера снимать для проекта «Путь домой». Вот с этой серии документальных фильмов все и началось.
Также я поступила во ВГИК на «Высшие режиссерские курсы» к замечательному режиссеру и мастеру Валерию Бакиевичу Ахадову. Мой дипломный фильм был участником Каннского кинофестиваля и кинофестиваля в Нью-Йорке.
Вы обучались актерскому мастерству во Франции. Чем зарубежный подход к профессии отличается от нашего? Какими были годы студенчества во Франции? Чем Вам запомнилось это время?
Могу сказать, что европейская и американская школы, с одной стороны, и русская, с другой, — это два разных подхода к обучению.
В Европе и Америке абсолютная свобода, раскрепощенность, отсутствие боязни показаться нелепым или смешным, но, главное, — там никому не прививают статус гения, настраивают на серьезный, каторжный труд. Нам, например, говорили так: «Возможно, кто-то из вас и станет звездой, но это может случиться через 5 или 10 лет, а, может, и через 30. Если вы, несмотря ни на что, готовы ежедневно работать над собой и всего себя подчинить профессии, уметь использовать любой шанс, то эта профессия для вас».
Там от отсутствия работы не лежат в страданиях на диванах, наматывая сопли на кулак, а работают официантами или продавцами. Каждый день репетируют, бегают по кастингам и всегда на низком старте — готовы молниеносно схватить за хвост пролетающую Жар-птицу. Конкуренция огромная, но свой час они не упускают.
Кстати, эти факторы вырабатывают у актеров огромное трудолюбие, дисциплину, безоговорочное подчинение требованиям режиссера и полное отсутствие любого проявления высокомерия, чего нельзя сказать о многих наших кинозвездах.
В 2011 году Вы являлись ассистентом режиссера Леоса Каракса. Как работа с зарубежным деятелем кино отразилась на Вашем творчестве? Какие отличительные черты французского кино Вы могли бы выделить?
Я носила ему кофе и наблюдала за процессом. Если говорить о французском кино новой волны, то это изобретательность, стиль, интеллигентность, и, главное, — бережное отношение к собственной идентичности. Они охраняют свой национальный кинематограф как национальное достояние, как Лувр.
Как создается кино? Какой бюджет нужен для того, чтобы снять хороший фильм? С какими трудностями Вы, как режиссер, сталкивались во время съемок?
Кино начинается с истории. Снять кино можно за любые деньги. Можно снять за огромный бюджет фильм, напичканный компьютерной графикой, со «звенящей картинкой», великолепным актерским составом. Короче говоря, всем, что есть, но если нет истории, то фильма не будет. А можно за небольшие деньги снять щемящую, пронзительную картину. Главное — это история.
Какие режиссерские трудности? Приходится совмещать режиссуру и продюсирование, постоянно держать в своей голове и организационные вопросы, и творческие.
Создание фильмов опасно тем, что публика может их не принять. Как Вы считаете, в каком контенте сейчас нуждаются зрители? Чем современные режиссеры могут удивить публику?
Сегодня наши зрители могут увидеть на экранах фильмы на любой вкус. Такое разнообразие дают стриминговые платформы (площадки для проведения видеотрансляций, прим. «Страсти») и онлайн-кинотеатры. Однако, как сказал Климент Александрийский: «Все мне позволительно, но не все полезно».
Хотелось бы вернуть зрителя и производителей картин к истокам нашего великого, ни с кем не сравнимого кинематографа с его величайшими, поистине революционными достижениями киноискусства. Это не кто-нибудь, а наш с вами Сергей Эйзенштейн создал из киноразвлечения искусство, изобрел типологию монтажа — киноазбуку. Все великие кинорежиссеры мирового уровня вышли из Эйзенштейна и до сих пор ему подражают.
Кино несет не только развлекательную функцию, но и, прежде всего, воспитательную, образовательную, духовную. Зрителя нужно взращивать, воспитывать умными картинами, а не опускать ниже плинтуса.
В Вашем творчестве особое место занимает тема, посвященная Донбассу. Какую значимость она для Вас играет? Что Вас, как женщину, заставило не только посвятить Донбассу проекты, но и отправиться туда?
Для того, чтобы снимать умное, глубокое кино, необходимо знать народ, для которого, собственно говоря, фильм и снимается, быть рядом с народом, желательно в самой гуще событий. Только когда сам на себе прочувствуешь боль, страдания, слезы, столкнешься лицом к лицу со звериным оскалом смерти, только тогда из обученного специалиста вырастает настоящий художник. Не было бы у нас великого кинематографа, если бы наши знаменитые режиссеры, операторы, драматурги, писатели, поэты, актеры мальчишками не прошли дорогами Великой Отечественной войны.
Специальная военная операция — это уникальная возможность окунуться в войну. Только там и поймешь, кто ты есть на самом деле. Да и как можно снимать кино, если ты ничего не знаешь о людях, для которых снимаешь?
Моя первая поездка в Донбасс меня крепко встряхнула, перевернула мое сознание и мироощущение. Так родился документальный цикл «Лики Донбасса».
Какие эмоции Вы испытали, находясь в Мариуполе и в Донбассе? Что Вас больше всего поразило? Какие изменения в Вас произошли после данной поездки? Возможно ли остаться прежним человеком, столкнувшись лицом к лицу со смертью?
Вы знаете, я видела там много страданий, скорби, боли и вместе с этим столько любви к России, солидарности, взаимопомощи, сплоченности и крепкой дружбы. Трагедия войны объединила людей: горе оно ведь всегда объединяет, но там, и это важно, выкристаллизовался особый русский дух, затерявшийся у нас под половицей за последние 30 лет.
Совсем скоро состоится премьера Вашего фильма «Он+Она». Как возникла идея проекта? Почему вы решили обратиться к теме любви в жанре новелл? Какой момент со съемок Вам особенно запомнился?
Мне не нравились актерские видеовизитки, которые снимаются у нас, в России. За этими ужимками, костюмами, монологами и прочей мишурой не видно личности самого артиста, а если не поговорить с ним, не узнать, чем он живет и дышит, то как его можно снимать в своем фильме? Вот я и придумала КиноТест, где максимально постаралась раскрыть 287 актеров — ровно столько было снято кинопортретов.
В основу КиноТеста легла методика, благодаря которой, используя определенные психологические приемы, за несколько минут раскрывается характер актера, его диапазон, энергия, болевые точки. Эти КиноТесты позволяют не вызывать на предварительную беседу актера, а посмотреть короткий ролик и сразу понять, годится он на роль или нет. Чтобы снять несколько первых КиноТестов, мне пришлось продать свои личные вещи.
Некоторые эпизоды из этих роликов вошли в мой первый полнометражный художественный фильм «Он+Она» как связующая нить между новеллами.
Известно, что Вы писали сценарий вместе с мамой Ларисой Бравицкой. Легко ли работать с родственниками? Возникали ли между Вами разногласия?
Моя мама человек очень необычный, больше, чем просто мама. Мама — мой друг, соратник, коллега. Наши отношения из семейных незаметно переросли в творческие. Она — автор сценария ко всем моим картинам, а еще она написала книгу, пьесу, которая шла во МХАТе и сейчас идет в Новом театре.
Творческих разногласий между нами что-то не припомню, но горячие обсуждения, да, бывают.
Работа над фильмом завершилась в 2019 году, однако в прокат он выходит спустя 5 лет. С чем связана задержка показа? Правда ли, что из-за возникших трудностей Вам пришлось оставить режиссуру на некоторое время?
Знаете, есть такая пословица: «Человек предполагает, а Бог располагает». Мы опустились практически до самого дна, и вот наступило долгожданное время, когда стали открыто заявлять о семейных ценностях, о традиции, культуре, любви, и, наконец, 2024 год объявили годом семьи.
Но в тот период, когда мой фильм не смог выйти на экраны, я действительно ушла из профессии и познакомилась с маленьким мальчиком Леней Ямковским. В тот момент его родители собирали деньги на самый дорогой в мире лекарственный препарат. Я решила, чем лить слезы, лучше помогать тем, кому гораздо тяжелее.
Мы с подругами срочно организовали масштабное движение, собрали сумму в 165 млн рублей, и у Леньки появился шанс на жизнь. Теперь мальчик прекрасно себя чувствует. Потом появились другие дети с тяжелым заболеванием СМА (спинальная мышечная атрофия, прим. «Страсти»). Я создала благотворительный фонд «Звезда на Ладошке», который помог более ста детям. Мы первые, кто обратил внимание общественности на проблему получения жизненно важных препаратов детям, больным тяжелым генетическим заболеванием СМА. Сейчас этих детей обеспечивает государство через фонд «Круг Добра», а тогда мы были первыми.
Наверное, если бы тогда все было легко с выходом фильма, не думаю, что случился бы такой важный проект, как благотворительный фонд. Так что я за все благодарна.
В кинокартине звездный актерский состав. По какому принципу проводился кастинг? Что для Вас было решающим при утверждении на роль?
Я почти всех актеров знала благодаря проекту КиноТест. Со многими после двухчасового общения мы становились родными людьми. Я вообще никогда не провожу кастинги, мне достаточно вместе выпить кофе, поговорить, чтобы понять, подходим мы друг другу в концепции реализуемого мной произведения или нет.
С помощью фильма Вы поставили перед зрителями вопрос: «Что такое любовь?». А как бы Вы на него ответили?
На этот вопрос я бы ответила словами протоиерея Александра Меня: «В момент влюбленности человек переживает Бога».
В кинокартине принял участие Павел Деревянко. Какие у Вас остались впечатления от совместной работы? Комфортно ли Вам было с ним на одной площадке?
Замечательные! Прекрасный артист, профессионал, талантливый, искрометный, подвижный, обожает экспериментировать и невероятно тактичный. Не забывайте, это ведь была моя первая картина, дебют, а Паша уже очень известный артист. Но насколько он был тактичен по отношению ко мне, никакой звездности, полное подчинение режиссеру, приходил на репетиции, импровизировал.
У меня был обязательный застольный период, и в процессе репетиций актеры сами придумали много находок. Например, когда герой Павла ест пельмени, его шевелящиеся уши мы сняли крупным планом благодаря Кате Шпице. Это она, стоя за его спиной увидела Пашины уши, которые начинают дико раздражать ее героиню.
На сьемках атмосфера была замечательная, творческая и очень дружеская.
Многие считают, что Павел стал заложником комедийных образов. Согласны ли Вы с этим? Можете ли Вы представить Павла в другом амплуа?
У Павла огромный диапазон. Мне кажется у него много разных ролей, но я бы с удовольствием сняла его в трагической роли «маленького человека» Николая Гоголя или Федора Достоевского.
В проекте Иван Янковский появился в эпизодичной роли. Могли ли Вы на момент съемок представить, что за несколько лет он станет главной звездой отечественного кино? В чем феномен его успеха?
Как только он расположился в кресле на проекте КиноТест, стало сразу понятно, насколько серьезно он относится к профессии. Успех Ивана меня очень радует и совсем не удивляет. Его феномен в работоспособности и не разбазаривании своего таланта на всякие промежуточные проекты.
Как Вы считаете, в каком состоянии находится отечественное кино? Почему многие скептики его не жалуют? Какие фильмы Вы смотрите сами? Что из последнего Вас зацепило? Есть ли сейчас режиссер, способный вывести индустрию на новый уровень?
Наше кино проделало лихой вираж. Трудами и заслугами наших кинодеятелей прошлых лет оно взлетело на высочайшую вершину Эвереста, в 90-е с треском грохнулось в Марианскую впадину, а сейчас мы оказались в удивительном периоде времени, когда пора созидать, собирать камни.
Из последнего мне понравились сериалы «Золотое дно» и «Иные». Еще фильм «Праведник» — пронзительная картина.
Очень люблю и уважаю Николая Лебедева. В кинотеатре после окончания его фильма «Легенда №17» зрители хлопали стоя. Вот такое кино мне хочется видеть, и побольше, чтобы людей переполняла гордость за нашу страну. Хочется смотреть картины молодых режиссеров. Весь опыт, причем мирового кинематографа, показывает, что кино — дело молодых.
Следили ли Вы за результатами «Золотого орла» 2024 года? Как Вы считаете, почему в числе победителей не оказалось фильма Клима Шипенко «Вызов», ставшего сенсацией первой половины 2023 года?
Я не очень слежу за премиями. Меня как-то и не номинировали толком, а если и номинировали, то никогда ничего не давали. Наверное, это очень приятно и почетно получить высокий приз, но, с другой стороны, я же не ради приза снимаю. Я очень хочу, чтобы мои картины увидело как можно больше зрителей, чтобы между нами возникла обратная связь, чтобы мои работы им были близки и полюбились.
Клим Шипенко — талантливый режиссер, с прекрасным образованием и отличным чувством юмора. Посмотрите КиноТест с ним, у нас получился интересный диалог.
Александра, на каких режиссеров Вы равняетесь? Что для Вас является источником вдохновения? Сталкивались ли Вы с творческим кризисом? Если да, то что помогло с ним справиться?
Конечно, у меня есть любимые режиссеры. Вим Вендерс, Лариса Шепитько, Вонг Кар Вай, братья Коэн, Жан Пьер Жене, Уэс Андерсон… Но я стараюсь ни на кого не равняться, ищу свой художественный стиль.
Когда «Он+Она» долго не мог выйти на экран, я решила сделать паузу. Мне было очень тяжело. Представьте, это как если бы родился ребенок, первый, любимый, желанный, выстраданный, а тебе говорят, что он никому не нужен. Тогда мне помогли и поддержали мои родные и близкие по духу люди: родители, друзья, моя команда. Я не была одна, это очень важно.
Какими своими фильмами Вы особенно гордитесь? А что, на Ваш взгляд, можно улучшить? Насколько Вы самокритичный человек? На чье мнение Вы всегда ориентируетесь: на свое, семьи или публики?
Я настолько самоедка, что все время стараюсь добиться идеального. Впереди предстоит огромная работа, интересные замыслы ждут своего воплощения, так что времени на гордость и прочие звездные вывихи ни особого таланта, ни времени у меня нет.
Александра, поделитесь Вашими творческими планами. Над какими фильмами Вы сейчас работаете? Какая тема Вас особенно волнует? Какая Ваша профессиональная мечта? Каких актеров Вам бы хотелось видеть в своих фильмах?
Сейчас я заканчиваю свой второй полнометражный документальный фильм «Культура: война и мир», а уже летом приступаю ко второму полнометражному художественному фильму «Радость». Осенью начнутся сьемки документального фильма «Чехов» на Сахалине.
В прошлом году с картиной «Где проходит граница?» я объездила весь Дальний Восток и влюбилась в этот фантастический край. Планирую развивать и поддерживать кинематограф на Дальнем Востоке.
Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для Вас?
В моем случае, как в стихах любимого Юрия Левитанского: «Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!».