«Зрителя нужно воспитывать»: режиссер Александра Франк о кино, поездке в Донбасс и феномене Янковского

В 2022 году режиссер Александра Франк смело заявила о себе, создав документальный цикл «Лики Донбасса». Тогда она посетила зону боевых действий, а затем показала зрителям, какой ценой дается мирная жизнь. В феврале 2024 года имя Александры вновь появится на большом экране. На этот раз она сняла фильм «Он+Она», который заставит задуматься о том, что такое любовь. При помощи жанра новелл и приемов психологизма режиссер по-своему раскрыла тему семейных отношений. Работы Франк такие разные, но их объединяет одно — режиссерская мысль о том, что кино должно быть умным.

Несмотря на небогатую фильмографию, в новом проекте Александры снялся звездный актерский состав. Вот почему фильм «Он+Она» еще не вышел, но о нем уже говорят. И Александра не намерена останавливаться на достигнутом: осенью у нее начнутся съемки на Сахалине. Имя режиссера еще не раз будет обсуждаться. Для нее создание кино — это не бизнес, а искусство, которое должно оставить след в сердцах зрителей.

В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» Александра оценила уровень отечественного кино, поделилась эмоциями от поездки в Донбасс и рассказала о съемках фильма «Он+Она» с Павлом Деревянко и Иваном Янковским.

Александра, на сегодняшний день Вы — режиссер, актриса и интервьюер. Какая из сфер Вам ближе?

Как-то так сложилось, что все эти, как вы называете сферы, мне пришлось осваивать поэтапно.

Выросла в семье актеров, поэтому с детства хотела стать актрисой, даже поступала в Щукинское училище, прошла на второй тур, параллельно отправила документы в университет имени Франсуа Рабле в город Тур, оттуда мне прислали приглашение. Надо было выбирать, и я решила поехать учиться во Францию.

Сначала училась год на факультете «История искусств и археология», потом перевелась в Сорбонну на факультет «Художественные искусства». Я благодарна этому факультету! Он позволил проникнуть во все виды искусств: от фотографии, комиксов до живописи, скульптуры и кино. Профессия кинорежиссера подразумевает глубокое изучение искусства во всем его многообразии, и это не просто полезно - необходимо.

Когда я начала уже работать, то пришлось освоить профессию кинопродюсера. Все свои картины продюсирую сама.

Вы родились в творческой семье. Тяжело ли быть дочерью известных родителей и продолжать семейное дело? Когда и почему Вы решили, что тоже хотите быть в сфере кино?

Когда росла, то поначалу как-то не задумывалась о корнях моего рода и о том вкладе, что внесла моя семья в развитие русской культуры. Конечно, я знаю много о своем роде, но всю серьезность и ответственность в полной мере прочувствовала, когда приступила к съемкам документального фильма «Культура: война и мир», который сейчас находится в производстве.

Мы, например, нашли архивные кадры, где моя прабабушка, Народная артистка театра имени Вахтангова, Нина Павловна Русинова, ученица великого Евгения Вахтангова и одна из основательниц легендарного театра, во время войны вместе с другими актерами стоит на аэродроме и передает в дар четыре самолета летчикам, купленные на личные средства. Вот это чувство любви и ответственности не только по отношению к своему роду, но и всей стране я бы хотела воспитать в сыне.

Когда я решила заняться киноискусством? После Сорбонны продолжила обучение и поступила в знаменитую Парижскую Школу Драматического искусства «Кур Флоран» (Cours Florent) на актерский факультет. Вот там-то я и начала с того, что сначала стала помогать однокурсникам ставить отрывки, а потом вдруг поняла, что мне гораздо интереснее быть не на сцене, а по ту сторону рампы (низкий барьер вдоль авансцены, скрывающий от зрителей осветительные приборы, прим. «Страсти»).

Вернувшись в Москву, я еще выступала в роли актрисы, играла в театре Практика спектакль «Кеды» и начала работать в одной продакшн-компании, где однажды меня попросили срочно поехать и вместо заболевшего режиссера снимать для проекта «Путь домой». Вот с этой серии документальных фильмов все и началось.

Также я поступила во ВГИК на «Высшие режиссерские курсы» к замечательному режиссеру и мастеру Валерию Бакиевичу Ахадову. Мой дипломный фильм был участником Каннского кинофестиваля и кинофестиваля в Нью-Йорке.

Вы обучались актерскому мастерству во Франции. Чем зарубежный подход к профессии отличается от нашего? Какими были годы студенчества во Франции? Чем Вам запомнилось это время?

Могу сказать, что европейская и американская школы, с одной стороны, и русская, с другой, — это два разных подхода к обучению.

В Европе и Америке абсолютная свобода, раскрепощенность, отсутствие боязни показаться нелепым или смешным, но, главное, — там никому не прививают статус гения, настраивают на серьезный, каторжный труд. Нам, например, говорили так: «Возможно, кто-то из вас и станет звездой, но это может случиться через 5 или 10 лет, а, может, и через 30. Если вы, несмотря ни на что, готовы ежедневно работать над собой и всего себя подчинить профессии, уметь использовать любой шанс, то эта профессия для вас».

Там от отсутствия работы не лежат в страданиях на диванах, наматывая сопли на кулак, а работают официантами или продавцами. Каждый день репетируют, бегают по кастингам и всегда на низком старте — готовы молниеносно схватить за хвост пролетающую Жар-птицу. Конкуренция огромная, но свой час они не упускают.

Кстати, эти факторы вырабатывают у актеров огромное трудолюбие, дисциплину, безоговорочное подчинение требованиям режиссера и полное отсутствие любого проявления высокомерия, чего нельзя сказать о многих наших кинозвездах.

В 2011 году Вы являлись ассистентом режиссера Леоса Каракса. Как работа с зарубежным деятелем кино отразилась на Вашем творчестве? Какие отличительные черты французского кино Вы могли бы выделить?

Я носила ему кофе и наблюдала за процессом. Если говорить о французском кино новой волны, то это изобретательность, стиль, интеллигентность, и, главное, — бережное отношение к собственной идентичности. Они охраняют свой национальный кинематограф как национальное достояние, как Лувр.

Как создается кино? Какой бюджет нужен для того, чтобы снять хороший фильм? С какими трудностями Вы, как режиссер, сталкивались во время съемок?

Кино начинается с истории. Снять кино можно за любые деньги. Можно снять за огромный бюджет фильм, напичканный компьютерной графикой, со «звенящей картинкой», великолепным актерским составом. Короче говоря, всем, что есть, но если нет истории, то фильма не будет. А можно за небольшие деньги снять щемящую, пронзительную картину. Главное — это история.

Какие режиссерские трудности? Приходится совмещать режиссуру и продюсирование, постоянно держать в своей голове и организационные вопросы, и творческие.

Создание фильмов опасно тем, что публика может их не принять. Как Вы считаете, в каком контенте сейчас нуждаются зрители? Чем современные режиссеры могут удивить публику?

Сегодня наши зрители могут увидеть на экранах фильмы на любой вкус. Такое разнообразие дают стриминговые платформы (площадки для проведения видеотрансляций, прим. «Страсти») и онлайн-кинотеатры. Однако, как сказал Климент Александрийский: «Все мне позволительно, но не все полезно».

Хотелось бы вернуть зрителя и производителей картин к истокам нашего великого, ни с кем не сравнимого кинематографа с его величайшими, поистине революционными достижениями киноискусства. Это не кто-нибудь, а наш с вами Сергей Эйзенштейн создал из киноразвлечения искусство, изобрел типологию монтажа — киноазбуку. Все великие кинорежиссеры мирового уровня вышли из Эйзенштейна и до сих пор ему подражают.

Кино несет не только развлекательную функцию, но и, прежде всего, воспитательную, образовательную, духовную. Зрителя нужно взращивать, воспитывать умными картинами, а не опускать ниже плинтуса.