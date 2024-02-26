Режиссер Александра Франк хочет снять Павла Деревянко в роли «маленького человека»

В феврале 2024 года состоится премьера фильма «Он+Она» Александры Франк. В кинокартине Павлу Деревянко досталась главная роль. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» режиссер поделилась впечатлениями от работы с Павлом.

По словам Александры, Деревянко — настоящий профессионал, который «обожает экспериментировать» на съемочной площадке. Кроме того, Франк отметила, что «Он+Она» — ее первая полнометражная картина и Павел согласился на участие в ней, будучи уже известным актером. Несмотря на это, Деревянко был тактичен по отношению к режиссеру и выполнял все ее требования.

«Он прекрасный артист, талантливый, искрометный, подвижный и невероятно тактичный. Никакой звездности, полное подчинение режиссеру. Приходил на репетиции, импровизировал», — сообщила Франк.

Также Александра высказалась об актерском амплуа Павла. В Сети существует мнение, что Деревянко стал заложником комедийных образов, однако режиссер считает иначе. Франк отметила, что у актера много разных ролей. При этом ей было бы интересно снять Павла в трагической роли «маленького человека» Николая Гоголя.

«У Павла огромный диапазон. Я бы с удовольствием сняла его в трагической роли «маленького человека» Николая Гоголя или Федора Достоевского», — высказалась Александра.

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