«Решили сделать обмен клятвами»: звездный диджей Катя Гусева рассказала о подготовке к свадьбе

В начале марта бывшая «невеста» Филиппа Киркорова и единственный fashion-диджей России Катя Гусева шокировала поклонников новостью о том, что она выходит замуж. Избранником телерадиоведущей стал адвокат Михаил Сазанов. Сама она признавалась, что до предложения руки и сердца они встречались совсем недолго, но тем не менее она совершенно не раздумывала, когда соглашалась.

По словам Кати, романтические отношения с женихом ей предвещал сон. Они тогда только познакомились и общались в социальных сетях. Артистка находилась в Стамбуле, когда неожиданно ночью она отчетливо увидела себя рядом с Михаилом. Это заставило ее написать ему, а он уже, в свою очередь, позвал ее на свидание.

Спустя несколько месяцев после этого «вещего сна» диджею сделали предложение. Помолвочное кольцо Катя получила самым романтичным образом. Она рассказала изданию «Страсти», что на самом деле ее звали замуж не один раз. Однако именно то, как это сделал Михаил, довело ее буквально до слез.

«У меня всегда было очень много разных сценариев в голове. Так как предложение у меня не первое в жизни, наверное, у меня было много интересных историй. Но сейчас я испытала самое крутое и яркое впечатление от того, как это может быть, - поделилась Катя. — Это был мой любимый театр CRAVE, постановка, музыка и те слова, которые он мне сказал, растрогали меня до слез. Да и не только меня, но и всех зрителей, которые там находились. После того, как он мне сделал предложение, все нам стали присылать бутылки шампанского и требовали, чтобы мы их тоже пригласили на свадьбу. Мне кажется, романтичнее не придумываешь. Интересных предложений у меня в жизни было много, но то, что сделал Михаил, - это круче всего».

На данный момент Катя активно готовится к свадьбе и уже знает, какой она будет. Она поделилась, что цветовая гамма будет в серебряных оттенках. При этом фишка торжества – это церемония обмена клятвами. Для артистки это крайне важно, так как она исповедует католическую веру.

«Даже площадка уже выбрана, но не хочу пока раскрывать секретов. Могу намекнуть, что это мое любимое заведение. Свадьба будет современная, классическая, над ней работают один из самых известных ивентеров Валера Храпов, любимый мой декоратор Рустам Каримов, который трудится над тем, как будут выглядеть зона для гостей и фотозоны, а также место где будет проходить церемония. Так как я католик, мы решили сделать обмен клятвами и кольцами для всех наших друзей. Нам кажется, это будет очень прикольно», - рассказала Катя Гусева.

Также диджей призналась, что в списке гостей числится и Филипп Киркоров, с которым ей раньше приписывали роман. По словам артистки, она не могла его не пригласить, так как он играет огромную роль в ее жизни, и она по-прежнему отлично к нему относится.

«Я конечно же пригласила Филиппа на свою свадьбу и жду его», - поделилась Катя.

Полное интервью с Катей Гусевой о карьере, свадьбе и Филиппе Киркорове читайте на сайте «Страсти».