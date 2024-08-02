«Решила исправить птоз»: Наталья Краснова рассказала о пластике груди

Юмористка и писательница Наталья Краснова сообщила, что сделала маммопластику после родов. Наталья рассказала о пластической операции сайту «Страсти».

В Сети существует информация о многочисленных операциях Красновой. Юмористка опровергла подобные слухи и заявила, что дважды ложилась под нож хирурга. В первый раз она перенесла кесарево сечение, во второй — маммопластику, чтобы исправить птоз.

«После грудного вскармливания двоих детей я решила исправить птоз имплантами. Маммопластику я сделала через 7 лет после родов, долго думала, все откладывала. Тем более муж говорил, что у меня красивая плоская грудь, которая мне очень идет. А потом я узнала, что он два года живет с любовницей, у которой третий размер груди. Списываю эту операцию на третий этап проживания развода, во время которого женщина занимается «улучшайзингом». Кажется, сейчас я стану красивой, и муж вернется. Стала красивой. Муж не вернулся. Но это и к лучшему», — высказалась Наталья.

Отметим, что на сегодняшний день Краснова счастлива в браке с мужчиной, с которым познакомилась на Tindere. По словам писательницы, с Ринатом она может быть собой и не «прикидываться важной дамой».

«Ринат с самого первого дня не нес какой-то пурги про то, что «мужчина главный в доме», не пускал пыль в глаза, представляясь не тем, кто он есть. Просто нормальный мужчина. Со своими заскоками», — сообщила Наталья.

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