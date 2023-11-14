Рэпер Натан поделился творческими планами и назвал любимую песню

Рэпер Натан поделился творческими планами на следующий год и назвал любимую песню. Артист рассказал, что готовит две композиции про любовь.

Он посетил мероприятие, приуроченное к 25-летию сайта Woman.ru. На нем присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

На вопрос о творческих планах исполнитель сказал: «Я уже готовлю две песни, которые обязательно подойдут к весне. И я думаю, вместе с ними будут расцветать не только цветы, но и женские сердца».

На уточняющий вопрос, будут ли они про любовь, Натан заявил: «»Тысяча песен – это мало».

Также рэпера попросили назвать его самую любимую песню. «Я очень сильно люблю и горжусь песней, которую мы записали совместно с Сосо Павлиашвили. Называется «Хабиби». Наверное, одна сейчас на данный момент, я ее слушаю и она мне нравится», - признался музыкант.

Говоря о любимой песне не своего исполнения рэпер заявил, что ему нравится композиция Майкла Джексона «Liberian Girl».

Ранее участницы группы «Тутси» рассказали, что обсуждают между собой при встрече. Оказалось, что тема номер один для них – мужчины.