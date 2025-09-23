Рэпер Баста заработал на лейбле «Газгольдер» 15,9 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, еще в 2005 году зарегистрировал ООО «ГАЗГОЛЬДЕР-РЕКОРД». В состав творческого объединения под этим юрлицом входят студия звукозаписи, клуб, продюсерский центр и агентство по менеджменту артистов.

Согласно открытым данным, за 2024 год компания «ГАЗГОЛЬДЕР-РЕКОРД» заработала 17,6 миллионов рублей, чистая прибыль составила 15,9 миллионов рублей. Это гораздо больше, чем годом ранее — тогда «чистыми» бизнес рэпера принес ему всего 1,7 миллиона рублей.

Отметим, что организация на текущий момент не имеет задолженностей и активных судебных разбирательств.

