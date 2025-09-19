Муж Ольги Орловой Валерий Маслов заработал на бизнесе 155 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Супруг певицы Ольги Орловой Валерий Маслов уже давно занимается бизнесом. Сейчас он является руководителем четырех компаний: ООО «БИЗНЕСРЕСУРС», ООО «ПРИБОРКОМПЛЕКТ», ООО «ДИ-КОМПЛЕКТ» и ООО «СИТИГРУПП». Компании занимаются арендой помещений и реализацией технического оборудования.

Согласно открытым данным, за 2024 год три бизнеса Маслова — ООО «БИЗНЕСРЕСУРС», ООО «ДИ-КОМПЛЕКТ» и ООО «СИТИГРУПП» суммарно заработали 155 миллионов рублей. При этом чистая прибыль организаций составила 31,7 миллиона рублей.

ООО «ПРИБОРКОМПЛЕКТ» не отчитывалось о доходах после 2021 года. Однако последний раз прибыль организации была внушительной — 6,1 миллиарда рублей.

