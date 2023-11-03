Релокация с семьей: 7 секретов комфортного переезда на ПМЖ в другую страну

Для кого-то релокация – мечта всей жизни, для кого-то – вынужденная необходимость. Член совета директоров агентства недвижимости «Этажи» Данис Латыпов, имеющий опыт релокации с семьей, поделился с порталом «Страсти» советами, как подготовить себя и близких к переезду в другую страну на постоянное место жительство (ПМЖ).

Деньги и документы

Важно узнать условия, которые необходимо выполнить для того, чтобы перевезти всю семью, и подготовить пакет бумаг, нужных для постоянного проживания в стране.

Еще до переезда важно четко понять, сколько стоит комфортная жизнь в выбранном государстве и подготовить хорошую финансовую подушку безопасности.

Размер финансовой подушки зависит от способа заработка.

• Если вы наемный работник, то лучше иметь с собой запас денег на 3–6 месяцев. Это время понадобится на обустройство быта, оформление документов, решение транспортных и прочих вопросов.

• Если ваша занятость предполагает комиссионное вознаграждение, то желательно иметь средства, которых хватит на 6–10 месяцев комфортной жизни в релокации.

• Если же вы предприниматель и планируете запуск своего дела за рубежом, то вам понадобится самая объемная финансовая подушка, которая вас подстрахует на время старта, развития бизнеса и выхода на первую прибыль. На это может уйти от года и больше.

Квартирный вопрос

Что важно учесть при выборе города или района для проживания?

• Наличие необходимой инфраструктуры.

• Удаленность от туристических мест с огромным автомобильным трафиком и обилием развлекательных заведений.

• Наличие русскоговорящего комьюнити.

Языковой барьер

Планируя переезд, стоит заранее озадачиться вопросом повышения уровня английского языка в семье. Поскольку, скажем, найти хорошую школу с обучением на русском языке в другой стране достаточно сложно, поясняет эксперт. А вот изучать язык той страны, в которую планируется релокация, можно начинать уже после переезда.