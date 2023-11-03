Релокация с семьей: 7 секретов комфортного переезда на ПМЖ в другую страну
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Для кого-то релокация – мечта всей жизни, для кого-то – вынужденная необходимость. Член совета директоров агентства недвижимости «Этажи» Данис Латыпов, имеющий опыт релокации с семьей, поделился с порталом «Страсти» советами, как подготовить себя и близких к переезду в другую страну на постоянное место жительство (ПМЖ).
Деньги и документы
Важно узнать условия, которые необходимо выполнить для того, чтобы перевезти всю семью, и подготовить пакет бумаг, нужных для постоянного проживания в стране.
Еще до переезда важно четко понять, сколько стоит комфортная жизнь в выбранном государстве и подготовить хорошую финансовую подушку безопасности.
Размер финансовой подушки зависит от способа заработка.
• Если вы наемный работник, то лучше иметь с собой запас денег на 3–6 месяцев. Это время понадобится на обустройство быта, оформление документов, решение транспортных и прочих вопросов.
• Если ваша занятость предполагает комиссионное вознаграждение, то желательно иметь средства, которых хватит на 6–10 месяцев комфортной жизни в релокации.
• Если же вы предприниматель и планируете запуск своего дела за рубежом, то вам понадобится самая объемная финансовая подушка, которая вас подстрахует на время старта, развития бизнеса и выхода на первую прибыль. На это может уйти от года и больше.
Квартирный вопрос
Что важно учесть при выборе города или района для проживания?
• Наличие необходимой инфраструктуры.
• Удаленность от туристических мест с огромным автомобильным трафиком и обилием развлекательных заведений.
• Наличие русскоговорящего комьюнити.
Языковой барьер
Планируя переезд, стоит заранее озадачиться вопросом повышения уровня английского языка в семье. Поскольку, скажем, найти хорошую школу с обучением на русском языке в другой стране достаточно сложно, поясняет эксперт. А вот изучать язык той страны, в которую планируется релокация, можно начинать уже после переезда.
Образование и медицина
Чтобы обеспечить комфортное пребывание ребенка в детском саду или школе, лучше заранее разобраться в системе образования той страны куда вы переезжаете на ПМЖ и посчитать, сколько будет стоить интересующее вас направление. Если говорить о медицине, то удобнее всего сразу оформить страховку.
Данис Латыпов
Член совета директоров агентства недвижимости «Этажи», эксперт в сфере фондовых рынков, инвестиций в российскую и международную недвижимость
Климатические особенности
Предварительно узнайте о сезонных погодных явлениях и запланируйте переезд на период с температурным режимом, наиболее приближенным к российскому. Если речь идет о жарких странах, то перевозить детей лучше в зимнее время.
Ментальность
Уважительное отношение к местным жителям и понимание их ментальности – залог комфортного проживания, подчеркивает Латыпов. Изучите культуру страны, ее историю, религиозные особенности и, самое главное, установленные в обществе нормы и правила.
Совет на случай тоски
Многим релокантам все же свойственна тоска по Родине. В таком случае лучше всего обратиться за помощью к психологу. Оптимально будет найти русского специалиста на месте или работать с психологом, находящимся в России, по видеосвязи, заключил специалист.
Ранее мы рассказывали о том, как не сойти с ума, переехав в другую страну.