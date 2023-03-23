Как не сойти с ума, переехав в другую страну: практические советы для эмигрантов
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Переезд в другую страну часто связан со стрессом из-за адаптации. Директор международной образовательной компании EF Education First в России Дарья Карпукова дала несколько советом о том, как сделать этот процесс менее болезненным.
Стадии адаптации
Процесс адаптации при переезде в другую страну состоит из нескольких этапов: эйфория, стадия разочарования, переходный этап и стадия ассимиляции. К ним можно подготовиться.
«Часто при переезде люди испытывают чувство эйфории, это первый этап, который именуют «медовым месяцем». В это время человек сосредоточен исключительно на хороших впечатлениях, новизне и развлечениях. Чем интенсивнее стадия эйфории, тем сильнее будет разочарование, которое последует дальше», - пояснила сайту-изданию «Страсти» Карпукова.
Этап разочарования наступает, когда обозначаются различия в культуре и образе жизни, к которым человек оказался не готов. В этот период он начинает сравнивать условия, которые были в родной стране, и новые, к которым он еще не успел приспособиться, поэтому ему все кажется враждебным, а сам себя он ощущает чужаком. Этот период заканчивается болезненным пересмотром стереотипов и установок. Далее человек либо примиряется с новой средой и адаптируется, либо так и ощущает дискомфорт и принимает решение вернуться обратно.
Стадия адаптации самая активная и она может длиться несколько лет. На этой стадии самое главное – быть открытым к нормам и культуре другой страны. В этот период человек активно учит язык, расширяет круг знакомых, общается с местными жителями, узнает историю новой страны, знакомится с обычаями. Он синтезирует в себе две культуры. Финал этого процесса – полная ассимиляция.
Дарья Карпукова
Директор международной образовательной компании EF Education First в России
Советы для адаптации
Для того, чтобы процесс адаптации протекал менее болезненно, нужно тщательно себя подготовить, самостоятельно внедрить этап преадаптации.
«Хорошо зарекомендовала себя практика, когда человек тщательно выписывает то, что является важной составляющей его образа жизни и быта в родной стране: это могут быть салоны красоты, учреждения медобслуживания, любимые магазины и т.д. А дальше нужно тщательно изучить местность, в которую вы гипотетически переедете, и сравнить, будет ли там все необходимое и будет ли это соответствовать вашему бюджету», - отметла специалист.
Благодаря этому по приезде в новую страну вы не только будете знать, куда обращаться за необходимой вам услугой, но и создадите себе возможности для общения с местными жителями и постепенной интеграции в сообщество. Таким образом вы создаете себе условия для языковой практики, которая очень важна для процесса ускорения адаптации. Изучение языка новой страны поможет вам лучше понимать местную культуру и коммуницировать с местными жителями.
Ради собственного психологического комфорта стоит приложить некоторые усилия, чтобы быстрее интегрироваться в местное общество, понять и принять его традиции. Также отличным вариантом будет сообщество, которое имеет общие интересы с вами. Это может быть клуб по интересам, спортивный клуб или даже группа в социальных медиа.
Дарья Карпукова
Директор международной образовательной компании EF Education First в России