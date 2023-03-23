Как не сойти с ума, переехав в другую страну: практические советы для эмигрантов

Переезд в другую страну часто связан со стрессом из-за адаптации. Директор международной образовательной компании EF Education First в России Дарья Карпукова дала несколько советом о том, как сделать этот процесс менее болезненным.

Стадии адаптации

Процесс адаптации при переезде в другую страну состоит из нескольких этапов: эйфория, стадия разочарования, переходный этап и стадия ассимиляции. К ним можно подготовиться.

«Часто при переезде люди испытывают чувство эйфории, это первый этап, который именуют «медовым месяцем». В это время человек сосредоточен исключительно на хороших впечатлениях, новизне и развлечениях. Чем интенсивнее стадия эйфории, тем сильнее будет разочарование, которое последует дальше», - пояснила сайту-изданию «Страсти» Карпукова.