Реальные чувства или пиар-ход? Раскрыто, зачем Natan изменил жене и Лерчек с Бьянкой

Певица Бьянка объявила о записи дуэта с рэпером Natan после скандала на шоу «Звезды в джунглях». Продюсер Павел Рудченко в беседе с порталом «Страсти» отметил, что не удивлен новостям, так как артисты пытаются выжать все из этого инфоповода.

По мнению продюсера, для Бьянки и Natan вся эта история является пиаром. Они изначально создали скандал и теперь продолжают на нем раскучиваться.

«Конечно же это привлечение внимания, это инфоповод, создаваемый Бьянкой и Natan. Сама интрижка на проекте также была инфоповодом, а сейчас речь идет о творчестве. Они подогревают публику к будущему треку», - заявил Рудченко.

Продюсер отметил, что пока рано говорить, каким будет трек. Но однозначно внимание к нему будет повышенным из-за скандала. И этого как раз добивались Бьянка с Natan.

«Неизвестно, какой будет трек, но внимание уже подогревается. Такой вот стандартный пиар-ход», - рассказал Павел Рудченко.

Ранее рэпера Natan и Бьянку заподозрили в помолвке.