Разыскивали родители и милиция: история невесты из Татарстана, сбежавшей со своей свадьбы

Не секрет, что свадьба – это волнительное событие. Но случалось ли вам встречать на своем пути ту, кому прямо перед днем X удалось обескуражить своим поступком еще не прибывших на торжество гостей, родителей и, впрочем, самого избранника? Речь идет о сбежавшей невесте. Лариса из Татарстана рассказала нам, что подтолкнуло ее пойти на такой отчаянный поступок.

Лариса познакомилась со своим несостоявшимся женихом в 1988 году в Башкирии на теплоходе. 30-летний Ринатом (имя изменено), являвшийся капитаном водного судна, привлек внимание 19-летней девушки, проходившей в то время преддипломную практику в республике, зрелым подходом к жизни. Молодые люди стали общаться, а спустя полгода Ринат сделал Ларисе предложение.

Родителям девушки Ринат понравился – порядочный и обеспеченный татарин, имеющий стабильную работу и заработную плату. Да и Лариса считала его добрым, приятным мужчиной, только вот иногда просачивалась сухость… Недостатки избранника стали отчетливее проявляться уже в период подготовки к свадьбе. Девушка вдруг заметила в нем скупость – и это стало настораживать.

«Чем ближе приближалась дата свадьбы, тем становилось грустнее», - вспоминает она. За неделю до торжества в жизнь Ларисы внезапно ворвался Олег – её бывший партнер. Он решил забрать кассету от магнитофона. Как оказалось, молодые люди два года состояли в отношениях, но однажды повздорили и разошлись. Увидевшись после долгой разлуки, они поняли, что свадьбе не бывать.

«Поговорили. Без слез не обошлось. Поняли, что любим друг друга».

О нежелании становиться супругой Рината девушка рассказала родителям, однако принимать ее решение никто не хотел.

«Родители меня не слышали, взывали к совести».

Так у Ларисы и Олега возникла мысль – надо бежать. За три дня до события она отправила жениху телеграмму, что свадьба отменяется. Вечером он уже приехал в Татарстан из Башкирии. Уговаривал одуматься. Предлагал пожениться, а потом, если прижиться не удастся, развестись.

Утром жених сказал: «Сегодня после техникума ещё поговорим». Лариса поняла, что он станет убеждать ее дальше. Закрался страх – а вдруг жених и родственники затолкают в машину и увезут в ЗАГС?

«Вечером я не пришла домой. На следующий день должна была быть свадьба, это была суббота. Мы с Олегом спрятались, сидели, как партизаны, у его друга дома. Меня к тому моменту уже разыскивали родители и милиция. В милиции поняли суть происходящего, сказали: «Сама заявится после окончания банкета». В понедельник после учебы я пришла домой. Жениха не было. Мама говорила: «Стыдно людям в глаза смотреть. А я отвечала: «Стыдно предать себя и жить с нелюбимым!» .

После окончания техникума Лариса с Олегом уехали на север, там и поженились, стали родителями. Сейчас у пары двое сыновей.

О том, как еще можно расстроить собственную свадьбу, читайте в нашем материале.